Sénégal: Femmes, paix et sécurité - L'Assemblée nationale lance le Programme AAR « Protéger »

L'Assemblée nationale du Sénégal a abrité ce mardi 1er septembre 2026 le séminaire de lancement du Programme AAR (« Protéger », en wolof), une initiative portée en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer (FKA). Placée sous le thème « Pour des femmes au service de la paix et de la sécurité au Sénégal », cette rencontre a rassemblé parlementaires, forces de défense et de sécurité, acteurs institutionnels, experts et société civile autour d'un même enjeu : renforcer la place et le leadership des femmes dans les secteurs de la paix, de la défense et de la sécurité.

Dans la note parvenue à notre rédaction, on apprend que la cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs figures clés. L'Honorable Ibou Gueye, président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, et l'Honorable Mbène Faye, présidente du Réseau des femmes parlementaires, ont pris la parole aux côtés de Jonathan Nowak, représentant résident de la FKA au Sénégal, et de Thomas Rowekamp, président de la Commission Défense et sécurité du Bundestag allemand, signe de la dimension de coopération parlementaire internationale donnée à cette initiative.

L'Agenda Femmes, Paix et Sécurité au coeur des débats

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Les travaux ont d'abord dressé un état des lieux de la mise en oeuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, adossé à la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que des politiques nationales d'intégration du genre dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Mme Astou Diouf Gueye, Directrice de l'Équité et de l'Égalité de Genre, a présenté un bilan mêlant acquis obtenus, défis persistants et efforts engagés par le Sénégal sur ce dossier.

Le leadership féminin dans les forces de défense et de sécurité en question

Un temps fort de la journée a porté sur l'intégration des femmes au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS). La Colonel,Dentiste Khadessa Sy, la Commissaire Bintou Guissé et la Capitaine Delphine Diatta ont partagé leurs regards sur les avancées enregistrées en matière de présence et de leadership féminin, mais aussi sur les obstacles qui subsistent. La parlementaire allemande Diana Herbstreuth, membre du Bundestag, a enrichi les échanges d'un éclairage comparatif tiré de l'expérience allemande.