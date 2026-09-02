Sénégal: Gendarmerie - La MONUSCO rend hommage aux Casques bleus de la SENFPU 2-18 à Bunia

Au total 180 gendarmes du contingent sénégalais (SENFPU 2-18), dont 39 femmes, ont été décorés vendredi dernier par la MONUSCO, à Bunia, dans la province de l'Ituri, en reconnaissance de leur engagement et des services accomplis au cours de leur mandat au sein de la Mission. L'information a été donnée mardi par la gendarmerie sénégalaise.

À Bunia, dans la province de l'Ituri, la MONUSCO a organisé, le vendredi 28 août 2026, une cérémonie de Medal Parade au cours de laquelle 180 gendarmes du contingent sénégalais (SENFPU 2-18), dont 39 femmes, ont été décorés en reconnaissance de leur engagement et des services accomplis au cours de leur mandat au sein de la mission.

« Arrivée dans la zone de mission le 18 septembre 2025, la SENFPU 2-18 a apporté sa contribution aux efforts de la MONUSCO visant à préserver la sécurité et à assurer la protection des populations civiles », indique la gendarmerie nationale à travers une note publiée mardi.

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Au cours de son déploiement, poursuit la même source, l'unité a notamment pris part à des patrouilles conjointes avec la Force de la MONUSCO et les Forces de défense et de sécurité congolaises, contribuant ainsi au maintien d'une présence sécuritaire dans la ville de Bunia et ses environs.

La cérémonie a été présidée par le Deputy Police Commissioner de la MONUSCO, le Général Senougnon Alain Bamenou, qui a profité de l'occasion pour mettre en exergue la qualité du travail accompli par les gendarmes sénégalais.

« La SENFPU 2-18 a également été honorée par la présence du gouverneur provincial de l'Ituri, témoignant de l'importance accordée à la collaboration entre les autorités provinciales, la MONUSCO et les acteurs de la sécurité », renseigne le texte.