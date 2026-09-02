Maroc: Yanis Begraoui devient le deuxième meilleur buteur marocain de l'histoire du championnat portugais

1 Septembre 2026
Libération (Casablanca)

L'attaquant Yanis Begraoui est devenu le deuxième meilleur buteur marocain de l'histoire du championnat portugais de football, portant son total à 33 buts, malgré la défaite de son équipe, Estoril, face au Benfica (2-1), lundi soir, pour le compte de la quatrième journée.

L'international marocain a inscrit l'unique but d'Estoril à la 82e minute, réduisant l'écart après les réalisations du Grec Vangelis Pavlidis à la 40e minute et du Français Clément Lenglet à la 51e. Son but n'a toutefois pas suffi à éviter la défaite de son équipe.

Selon la plateforme spécialisée dans les statistiques « Playmaker », Begraoui occupe désormais la deuxième place du classement des meilleurs buteurs marocains de l'histoire du championnat portugais, derrière Hassan Nader, auteur de 94 buts, et devant Redouane Hajry, qui compte 32 réalisations dans cette compétition.

Après son but contre Famalicão lors de la première journée du championnat cette saison, Begraoui était déjà devenu le meilleur buteur d'Estoril au XXIe siècle avec un total de 32 buts en 72 matches sous les couleurs du club.

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