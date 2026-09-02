Sénégal: La prévention du suicide, un enjeu de santé publique encore tabou

Alors que le mois de septembre est consacré, à l’échelle mondiale, à la sensibilisation et à la prévention du suicide, la question demeure encore peu documentée et largement taboue au Sénégal. Selon le rapport provisoire de mortalité 2024 de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), établi à partir de données collectées en 2023, le taux national de suicide s’élève à 5,9 %, avec un écart marqué entre zones urbaines (3,4 %) et rurales (9,3 %).

Une enquête nationale menée en 2023 par l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en partenariat avec l’Unicef et le ministère de la Santé, publiée en 2026 dans la revue PLOS Global Public Health, va plus loin : elle évalue le risque suicidaire global à 8,4 % de la population, dont 1,66 % à haut risque.

L’étude établit un lien fort entre exposition aux violences psychologiques, physiques ou sexuelles et risque suicidaire, ce dernier étant multiplié par quatre chez les personnes ayant subi une forme de violence. Malgré cette prévalence, seuls 6,2 % des répondants exposés à la violence ont eu recours à une aide psychologique.

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Les jeunes adultes figurent parmi les groupes les plus touchés, avec la pendaison et l’ingestion de produits toxiques comme méthodes les plus fréquemment recensées, selon l’enquête Steps 2024 sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles.

À l’échelle mondiale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recense plus de 720 000 décès par suicide chaque année, en faisant la troisième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Le taux mondial moyen est de 9 cas pour 100 000 habitants.

Au Sénégal, l’absence de statistiques exhaustives et centralisées continue de freiner l’élaboration de politiques publiques ciblées. Le pays intègre néanmoins la prévention du suicide dans son Plan national d’action en santé mentale, qui vise à renforcer l’accès aux soins psychologiques, notamment dans les structures sanitaires régionales.