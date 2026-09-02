Cote d'Ivoire: Agroforesterie - Le Ccesp et les acteurs à la recherche de réponses concrètes pour l'inclusion financière et la traçabilité des transactions

Le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État secteur privé (Ccesp) organise en partenariat avec Palmci et la Banque nationale d'investissement (Bni), un atelier sur l'inclusion financière des entreprises de l'agroforesterie en Côte d'Ivoire. La rencontre aura lieu au Noom Hôtel à Abidjan-Plateau les 2 et 3 septembre 2026.

S'inscrivant dans le cadre du Pilier 2 du Plan national de développement (PND 2026-2030) axé sur la transformation des matières agricoles, cet atelier vise à lever les contraintes matérielles, bancaires, technologiques et sécuritaires qui pèsent sur les acteurs économiques des zones enclavées.

Les travaux consisteront à présenter des solutions bancaires et de paiement digital adaptées aux zones reculées. Mais également à identifier et proposer des solutions concrètes pour l'extension de la couverture télécom et Internet. La formulation de recommandations pour le désenclavement routier et le renforcement du dispositif sécuritaire des activités économiques figure parmi les objectifs de cet atelier.

Outre des ministères, des directions générales et plusieurs autres démembrements du secteur public, des organisations du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement sont attendus.

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Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de mise en oeuvre du 5e axe de la Stratégie nationale de développement de l'agroforesterie. Cet axe (5) porté sur la recherche, la formation et la traçabilité. Il s'agit de la Vulgarisation de modèles agroforestiers, digitalisation, géolocalisation et système national de traçabilité pour répondre aux exigences internationales comme le règlement européen EUDR. Surtout que cette stratégie est le cadre de référence direct pour les solutions d'inclusion financière et de paiement digital qui seront débattues au Noom Hôtel.

Le document consolidé de la Stratégie qui couvre la période 206-2035 a été validé lors de l'atelier national du 17 décembre 2025 à Abidjan. Ce, par une soixantaine d'experts.