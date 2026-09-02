Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2026-2027 - La Fondation Dignity soutient 126 enfants accompagnés par l'Ong Soe

À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, la Fondation Dignity a fait don d'un important lot de fournitures scolaires à l'Ong Support Orphans Education (Soe), lors d'une cérémonie tenue le 31 août 2026, à la Riviera, à Abidjan.

Le don a été remis au président fondateur de l'Ong Soe, Dr Blaise Kraffa, par la présidente fondatrice de la Fondation Dignity, Yaitan Yoradi Manuella. À travers cette action, la fondation entend soutenir la scolarisation des enfants vulnérables pris en charge par l'organisation. « Les actions de l'Ong Soe en faveur des orphelins s'inscrivent pleinement dans les objectifs de notre fondation », a souligné Yaitan Yoradi Manuella, exprimant son souhait de renforcer cette collaboration.

Pour Dr Blaise Kraffa, ce soutien représente un véritable soulagement à quelques jours de la reprise des cours. Il a indiqué que les fournitures reçues couvrent une grande partie des besoins des 126 enfants accompagnés cette année contre 111 en 2025.

La distribution des kits scolaires aux bénéficiaires débutera le 12 septembre 2026. Au-delà de l'appui à l'éducation, l'Ong Soe oeuvre dans le suivi psychosocial, la prise en charge médicale et l'accompagnement vers l'insertion professionnelle.

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Par cette initiative, la Fondation Dignity réaffirme son engagement en faveur des personnes vulnérables, notamment des enfants.