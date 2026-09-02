Cote d'Ivoire: Célébration du Maouloud - La paix et la sécurité routière au coeur des messages

Paix, cohésion sociale et respect du Code de la route au coeur des messages.

La gare Ladji Abdoulaye Cissé, ex-gare routière de Gbéba à Adjamé, a pris, lundi 31 août 2026, des allures de lieu de recueillement et de ferveur religieuse. À la faveur de la célébration du Maouloud, les acteurs du secteur des transports, réunis autour de cette importante commémoration, ont placé la paix, la cohésion sociale et le strict respect du Code de la route au coeur des messages.

Dans une atmosphère empreinte de spiritualité, rythmée par des cantiques coraniques et des invocations, fidèles, transporteurs et responsables de gares routières ont participé à cette célébration placée sous le thème : « Paix, cohésion sociale et strict respect du Code de la route ». Retenu à Adzopé pour une autre célébration du Maouloud, le promoteur de la gare, El Hadj Touré Adama, n'a pu être présent au démarrage de la cérémonie.

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Son absence, toutefois, n'a en rien perturbé le déroulement des activités. La coordination a été assurée avec efficacité par Touré Cheickna, directeur général de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI). El Hadj Touré Adama rejoindra d'ailleurs les participants dans la soirée, à son retour d'Adzopé. Prêches, conférences, lectures et commentaires de versets coraniques ainsi que conseils aux fidèles ont constitué les principaux temps forts de cette célébration.

Dans leurs interventions, les érudits ont appelé les fidèles à s'inspirer davantage de l'exemple du Prophète Mohamed, présenté comme un modèle de paix, de pardon, de tolérance et de cohésion sociale. Ils ont insisté sur la nécessité de faire de ces valeurs des principes de vie, particulièrement dans une société où le vivre-ensemble demeure un enjeu majeur. Le respect de la vie humaine a également occupé une place importante dans les différents enseignements.

À travers plusieurs références au Coran, les intervenants ont rappelé l'interdiction de porter atteinte à la vie d'autrui. Un message qui trouve un écho particulier dans le secteur du transport routier. Car si les accidents de la circulation ne sont généralement pas intentionnels, ils peuvent néanmoins entraîner des pertes en vies humaines. D'où l'appel lancé aux conducteurs et à l'ensemble des acteurs du transport à redoubler de vigilance.

Touré Cheickna, directeur général de la Cngr-CI, a particulièrement insisté sur la responsabilité des professionnels du transport. Il a exhorté les transporteurs à faire preuve de prudence et à observer scrupuleusement les dispositions du Code de la route. Un appel qui revêt, selon lui, une importance particulière en cette période de fin de vacances et de célébration du Maouloud, marquée par une intensification des déplacements sur les routes ivoiriennes.

Pour le directeur général de la Cngr-CI, le transporteur doit désormais être perçu autrement. Il ne saurait être considéré comme un simple acteur des difficultés liées à la circulation ou aux accidents. Il doit, au contraire, être reconnu comme un acteur à part entière du développement économique et social du pays.

Dans cette perspective, il a appelé les professionnels du secteur à accompagner la dynamique de développement portée par le président de la République, Alassane Ouattara, à qui il a rendu un vibrant hommage.

Touré Adama plaide pour l'alphabétisation

De retour d'Adzopé dans la soirée, El Hadj Touré Adama, président de la Cngr-CI, a rejoint la cérémonie et délivré, à son tour, un message axé sur la paix, la responsabilité et la cohésion sociale. Il a également mis l'accent sur une question qui lui tient particulièrement à coeur : l'alphabétisation. Il a invité les acteurs du transport et les personnes qui leur sont associées à profiter des cours d'alphabétisation dispensés gratuitement au sein de la Cngr-CI.

Pour lui, l'éducation et l'alphabétisation constituent des leviers essentiels pour renforcer les capacités des acteurs du secteur et favoriser leur pleine participation au développement du pays. À noter que les deux cérémonies de Maouloud étaient placées sous l'autorité spirituelle de Bouyé Mohamed Boune Cheickna Hamahoullah, Khalife universel de la Tidjaniya Amawiya.