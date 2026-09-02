Cote d'Ivoire: Tanda - Le village d'Ananvouenou reconnaissant à Kobenan Kouassi Adjoumani

La Mutuelle pour le développement économique et social d'Ananvouenou fait la promotion de la solidarité.

Ananvouenou, village de la sous-préfecture de Diamba, (Tanda), était récemment en fête. En effet, la Mutuelle pour le développement économique et social d'Ananvouenou (Mudesa) a exprimé sa reconnaissance au ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, Kobenan Kouassi Adjoumani, par ailleurs, président du conseil régional du Gontougo, pour ses bienfaits au profit du village. Elle entend aussi promouvoir la notion de solidarité et d'entraide, ainsi que le développement du village.

Le président de la Mudesa, Bembélé Michel a fait part de sa gratitude au ministre d'État, Kobenan Kouassi Adjoumani pour toutes ses actions qui ont permis d'accélérer le développement du village d'Ananvouenou.

Il a cité, notamment la réalisation d'un centre de santé équipé depuis 2021, la connexion de la localité au réseau électrique national depuis 2024, le don d'une ambulance en décembre 2025, sans oublier les nombreux présents aux parents lors de ses visites dans la localité (broyeurs aux coopératives des femmes, engrais, matériel agricole, chaises, parasols, etc.)

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« Actuellement, sous l'impulsion du ministre d'État Adjoumani, des pompes hydrauliques villageoises améliorées, fonctionnant à l'énergie solaire, sont en construction dans chacun des trois villages avec huit bornes-fontaines », a-t-il précisé.

Le ministre d'État, Kobenan Kouassi Adjoumani, était représenté à l'occasion, par le député de Tanda, Inous Kouanda. Il a salué cette initiative qui permet d'accélérer le développement de ce village.

Pour sa part, Dr Klohi, représentant le directeur départemental de la Santé de Tanda, a exprimé sa gratitude à la mutuelle. « Ce don vient combler un grand vide. Il va nous permettre de travailler dans de meilleures conditions et de sauver des vies », a-t-il lancé.

Selon un rapport d'activités, les populations de cette localité, regroupant les villages de N'garaoua, Kouamé-Bonikro et Aka Yao, ont pris part à trois jours d'activités.

La première journée a été marquée par une séance de désherbage, l'ouverture des rues et la sensibilisation à l'hygiène environnementale. La deuxième journée fut consacrée à une cérémonie de remise par la mutuelle, d'un important lot de matériel médical au centre de santé du village.

D'une valeur de 5 millions de FCfa, ce don est composé notamment de lits d'hospitalisation ; de tables de consultation, des lits et matelas, des tensiomètres. Il vise à renforcer le plateau technique de cet établissement sanitaire, en vue de réduire la pénibilité du travail et à accroître par la même occasion, la qualité des soins.

Cette journée a été également marquée la célébration de l'excellence, à travers la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves des trois écoles de la localité. La dernière journée quant à elle, a été consacrée à une séance de prière.

L'inspecteur vérificateur au Trésor public, Camara Oumar, a, quant à lui, salué, au nom du directeur des moyens généraux de la comptabilité publique et du Trésor, Dr Noufé Michel, ces journées qui ont permis de célébrer l'union et la cohésion sociale au sein des populations d'Ananvouenou.

Il a aussi offert un kit complet d'ordinateur composé d'un écran, d'une unité centrale et d'une imprimante pour permettre au personnel soignant d'être plus efficace.