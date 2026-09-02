Cote d'Ivoire: San Pedro - La vulgarisation du Décret d'application du nouveau Code de l'environnement se poursuit

La direction régionale de l'environnement et de la transition écologique (Drete) de San Pedro a organisé, le 27 août 2026, une conférence publique à la salle de réunion du district sanitaire de San Pedro. Les échanges se sont déroulés autour du thème : « Renforcer la participation citoyenne, des collectivités et des enfants dans les études d'impact environnemental et social à San Pedro ».

Animée par le directeur régional de l'environnement et de la transition écologique, Bouaki Essi Yao, cette conférence s'est inscrite dans le cadre de la vulgarisation du Décret n°2024-595 du 26 juin 2024, qui détermine les nouvelles règles et procédures applicables aux évaluations environnementales et sociales (Ees). Lequel décret stipule que désormais tout projet est obligatoirement soumis à une étude d'impact social et environnemental.

Le caractère participatif des projets mis en avant

Au cours de cette conférence, l'accent a été mis sur les principales innovations introduites par le nouveau cadre réglementaire. Celui-ci renforce notamment l'obligation de participation des parties prenantes tout au long des études d'impact, la transparence des procédures de consultation publique ainsi que la prise en compte des dimensions sociales, sanitaires et climatiques dans les projets de développement.

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Le décret accorde également une place importante aux collectivités territoriales, aux communautés et à la société civile dans le suivi environnemental. Pour la Drete, une meilleure appropriation de ces dispositions par les différents acteurs constitue une condition essentielle à la réussite des politiques environnementales sur le terrain.

Cette démarche intervient également dans le contexte de la Loi n°2025-528 relative à la lutte contre le changement climatique, qui consacre une gouvernance climatique plus inclusive et encourage la territorialisation des politiques environnementales.

Les enfants désormais des acteurs à part entière

L'une des particularités de cette conférence a été l'attention accordée à la participation des enfants dans les processus de décision environnementale. Conformément aux instruments internationaux et africains relatifs aux droits de l'enfant, ainsi qu'aux orientations du nouveau Code de l'Environnement, la démarche vise à faire des enfants non plus de simples bénéficiaires des politiques environnementales, mais également des acteurs consultés et entendus lorsque les décisions prises sont susceptibles d'affecter leur cadre de vie.

Cette approche se justifie d'autant plus que les enfants figurent parmi les populations les plus vulnérables face aux conséquences de la dégradation de l'environnement et du changement climatique.

La plateforme #SanPedroVERT comme outil de mobilisation

L'initiative s'inscrit, par ailleurs, dans la dynamique de redynamisation de la plateforme environnement et de lutte contre le changement climatique de San Pedro, portée par la Drete, Charité-Vie et les organisations de la société civile environnementale de la région. Ce, dans le cadre du Programme de renforcement de la société civile pour les droits des enfants (Proscide).

La plateforme a récemment validé son plan d'action régional, dont l'une des premières priorités consiste justement à vulgariser les nouvelles dispositions réglementaires. Il s'agit de permettre aux administrations, entreprises, collectivités, organisations de la société civile et communautés de mieux connaître leurs droits, leurs responsabilités et les mécanismes à travers lesquels ils peuvent participer aux processus d'évaluation environnementale et sociale.

SOURCE : SERCOM