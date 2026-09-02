Cote d'Ivoire: Coopération militaire - La Türkiye veut renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire

La Türkiye entend donner un nouvel élan à sa coopération militaire avec la Côte d'Ivoire, en misant sur la formation, le dialogue stratégique, le partage d'expertise et les technologies de défense. Le message a été clairement exprimé, le 28 août 2026, à Abidjan, à l'occasion de la célébration de la Journée de la Victoire de la Türkiye.

La cérémonie, organisée à la résidence de l'ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, s'est déroulée dans une atmosphère sobre, en présence d'attachés militaires accrédités en Côte d'Ivoire et de représentants des Forces armées ivoiriennes.

Cette cérémonie a réuni une vingtaine de militaires ivoiriens du ministère de la défense qui iront en stage de formation en Türkiye en septembre. Au-delà de la commémoration de la Victoire du 30 août 1922, la rencontre a offert l'occasion de mettre en lumière la dynamique des relations de défense entre Ankara et Abidjan.

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Dans son intervention, l'ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, a insisté sur la volonté de son pays de consolider ses partenariats militaires avec ses pays amis et alliés, au nombre desquels figure la Côte d'Ivoire. « Nous renforçons notre partenariat grâce aux formations et à un dialogue stratégique approfondi avec l'armée ivoirienne », a-t-elle déclaré, soulignant l'importance accordée aux échanges entre les deux institutions militaires.

La coopération turco-ivoirienne dans le domaine de la défense repose notamment sur la formation, les échanges d'expériences et le renforcement des capacités. Pour l'attaché militaire, ces différents axes constituent des leviers essentiels pour approfondir les relations entre les deux armées. Cette dynamique prend une importance particulière dans un environnement régional confronté à des défis sécuritaires, notamment la menace terroriste.

La Türkiye entend mettre à contribution son expérience en matière de lutte contre le terrorisme, de sécurisation des frontières et d'organisation d'exercices militaires. Pour Ankara, le développement de ces échanges avec Abidjan participe ainsi à une approche plus large visant à renforcer les capacités de ses partenaires et à contribuer à la stabilité régionale.

L'industrie de défense constitue également un important levier de cette coopération. Ces dernières années, la Türkiye a considérablement développé ses capacités technologiques dans le secteur de la défense et de la sécurité. L'ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, a notamment cité les avancées réalisées dans les domaines des véhicules terrestres, des systèmes maritimes et aériens sans pilote, des systèmes intelligents, de la défense aérienne et de la guerre électronique.

« Aujourd'hui, la Türkiye produit des technologies qui lui procurent un avantage dans différents domaines : véhicules terrestres, systèmes maritimes et aériens sans pilote, systèmes intelligents, systèmes de défense aérienne et de guerre électronique », a-t-il relevé.

Ces avancées technologiques pourraient également servir de base à de nouvelles perspectives de coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment en matière de formation, de transfert de compétences, d'échanges d'expertise et de technologies de défense.

Pour Ankara, le renforcement des relations militaires avec Abidjan s'inscrit dans une vision plus globale de contribution à la paix et à la sécurité internationales. Le représentant turc a rappelé l'engagement de son pays dans les initiatives internationales, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (Onu) et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan).

La célébration de la Journée de la Victoire a ainsi constitué bien plus qu'un rendez-vous commémoratif. Elle a servi de cadre pour réaffirmer les liens d'amitié entre les deux pays et leur volonté de consolider leur coopération dans le domaine de la défense. Dans son rappel historique, l'ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, a souligné que la Journée de la Victoire commémore la bataille de Dumlupinar, livrée du 26 au 30 août 1922.

Cet affrontement constitue l'un des épisodes décisifs de la Guerre d'indépendance turque, menée sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk. Cette date revêt ainsi une dimension particulière pour le peuple turc. Elle rend hommage aux soldats et aux héros qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la souveraineté nationales, tout en célébrant la détermination qui a permis à la Türkiye de construire son État moderne.

À Abidjan, cette commémoration a également pris une dimension diplomatique et stratégique. En présence de représentants des forces armées ivoiriennes et d'attachés militaires, elle a permis de réaffirmer les liens d'amitié entre les deux pays.