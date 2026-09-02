Cote d'Ivoire: Futnet - Koumassi s'impose dans la région des Lagunes

Le Koumassi Futnet club a remporté, le samedi 22 août 2026, l'étape du championnat régional de futnet dans la région des Lagunes. En finale, le club de Koumassi a battu le Marcory Futnet club après une rencontre très disputée, sur le score de 2 sets à 1.

Cette victoire permet au Koumassi Futnet club de se distinguer dans cette troisième étape du championnat régional, après celles disputées à Bouaké et à Man. Douze clubs ont participé à la compétition organisée dans la région des Lagunes, chacun cherchant une place pour la suite de la compétition nationale.

Les rencontres des premier et deuxième tours ont offert de belles oppositions. À la fin de ces matchs, Koumassi et Marcory ont obtenu leur billet pour la finale. Les deux équipes se sont livrées à un duel équilibré, finalement remporté par le club de Koumassi, qui s'est ainsi adjugé le titre régional des Lagunes.

Il faut noter que le championnat régional de Futnet se déroule en plusieurs étapes sur tout le territoire national. Chaque phase permet aux clubs engagés de se mesurer dans leur région et de tenter d'obtenir leur qualification pour le Play off national.

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Après les étapes de Bouaké, de Man et des Lagunes, la compétition se poursuivra à Korhogo et dans le Tchologo. Cette quatrième et dernière phase régionale est prévue le samedi 12 septembre 2026. Les clubs engagés tenteront d'y obtenir leur qualification pour la phase nationale.

Les meilleurs clubs issus des différentes étapes régionales se retrouveront ensuite à Bouaké, en octobre 2026, pour le Play off national. Cette ultime phase permettra de désigner le champion de Côte d'Ivoire de Futnet pour la saison 2025-2026.

Avec cette étape des Lagunes désormais achevée, le championnat régional aborde sa dernière phase avant le rendez-vous national de Bouaké.

Il faut le rappeler que le Futnet, encore appelé tennis ballon, est un sport collectif qui associe des techniques du football à des règles inspirées du tennis et du volley-ball.

Epiphanie N'GUESSAN (stagiaire)