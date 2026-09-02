Cote d'Ivoire: Championnat national de petits poteaux - La Dream Team Cocody sacrée championne, l'Espérance de Sago sort la tête haute

La Dream Team Cocody a décroché le titre de champion national de football de Petits poteaux en dominant l'Espérance Fc Sago de Sassandra sur le score sans appel de 3 buts à 0, en finale de cette compétition. C'était le dimanche 30 août 2026, au Centre sportif ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Adjamé.

Le défenseur « Pastore » (44e), le capitaine « Kimmich » (49e) et l'attaquant « Gros Messi » (51e) ont chacun trouvé le chemin des filets pour les "Chocos" de Cocody.

Une résistance héroïque des « Pêcheurs » de Sago avant la rupture

Pour sa toute première participation en Ligue 1, la formation du Gbôklè avait créé la sensation tout au long de cette édition, venue de Sassandra pour surprendre son monde. Elle avait notamment eu raison du champion en titre, Calao du Poro, en demi-finale, aux tirs au but (2-0) après un score nul et vierge dans le temps réglementaire.

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Bien regroupée et disciplinée, la jeune équipe a tenu bon durant toute la première période face à la Dream Team Cocody, résistant avec solidarité aux assauts répétés de son adversaire et faisant longtemps douter les favoris.

Le retour des vestiaires a changé la physionomie de la rencontre : plus entreprenants et techniquement au-dessus, les garçons de Cocody ont haussé le rythme, fini par trouver la faille, puis creusé l'écart pour s'offrir un succès sans partage après une dizaine de frappes cadrées.

Un sacre mérité sous le regard de personnalités de marque

Une performance qui couronne une saison de domination pour le club abidjanais : avec ce troisième but signé « Gros Messi » à la 51e minute, la Dream Team Cocody a confirmé sa suprématie et posé la main sur le trophée.

Pour ses débuts dans l'élite, le club de Sassandra peut de son côté nourrir une légitime fierté : en atteignant la finale, il a écrit une belle page et s'est imposé comme l'une des révélations majeures de cette édition. Cette défaite n'efface en rien le parcours historique des « Pêcheurs », qui ont bousculé la hiérarchie établie tout au long de la compétition.

L'ambassadeur Éric Taba, chef du Protocole à la Présidence de la République et parrain d'honneur de la cérémonie, a salué la mobilisation « exceptionnelle » des supporters et le fair-play de l'équipe de Sago. Il a également invité les amoureux du sport à « shooter plus aux buts » et à suivre le Petit poteau, une compétition qui a révélé des talents comme Patrick Zabi, dit « Zabi la Magie », aujourd'hui sociétaire du Paris FC, en Ligue 1 française.

Cette finale s'est déroulée en présence, entre autres, du président du Conseil régional du Gbôklè, Kébé Mahamadou, venu encourager les poulains de l'Espérance de Sago, ainsi que du président de la Fédération ivoirienne de mini-football, Yéo Hamed.

La prochaine édition du Championnat National de Petits Poteaux est d'ores et déjà annoncée pour la saison prochaine.

Une correspondance particulière de J.D.