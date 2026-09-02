Ile Maurice: «Film Rebate Scheme» - Les Rs 66 millions versées à Alan Govinden refont surface

Le gouvernement compte revoir les règles du Mauritius Film Rebate Scheme afin d'introduire un plafond sur les montants remboursables aux producteurs. L'annonce a été faite par Navin Ramgoolam en réponse à une question du député Raviraj Beechook. Lancé en 2013, ce programme vise à positionner Maurice comme une destination compétitive pour les productions cinématographiques locales et internationales. Il couvre notamment les longs-métrages, séries télévisées, documentaires, publicités internationales, clips musicaux et projets de doublage.

Le mécanisme prévoit un remboursement de 30 % des dépenses locales éligibles. Celui-ci peut atteindre 40 % lorsque les dépenses admissibles dépassent USD 1 million pour un long-métrage ou USD 150 000 par épisode pour une série. Selon les chiffres de l'EDB, 14 demandes ont été reçues durant l'exercice financier se terminant au 30 juin 2025, dont six ont été approuvées. Pour l'exercice suivant, 11 demandes ont été enregistrées et dix approuvées.

Les remboursements ont atteint Rs 102,1 millions en 2024-2025, contre seulement Rs 9,3 millions en 2025-2026. Navin Ramgoolam a toutefois précisé que les sommes déboursées au cours d'un exercice ne correspondent pas nécessairement aux projets approuvés durant cette même période. Face aux contraintes budgétaires et afin d'assurer un meilleur value for money, le gouvernement envisage désormais de plafonner le montant pouvant être remboursé. Les directives du Film Rebate Scheme seront amendées en conséquence.

Le Premier ministre en a également profité pour dénoncer ce qu'il considère être des abus sous l'ancien gouvernement. Il a notamment cité le cas d'Alan Govinden et du film Prisoners of Paradise, pour lequel l'EDB avait versé Rs 66 millions après une déduction fiscale de Rs 21,6 millions. Navin Ramgoolam a affirmé qu'auparavant, le Chief Executive Officer de l'EDB pouvait approuver seul les remboursements. Désormais, a-t-il précisé, les projets bénéficiant du programme sont approuvés par le conseil d'administration de l'EDB selon un système fondé sur des règles.

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