Ile Maurice: Mukhtar Shah au pays pour rendre hommage à la légende Mukesh

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Accueilli à son arrivée à l'aéroport par Rama Poonoosamy d'Immedia ce mercredi matin, le chanteur indien Mukhtar Shah est à Maurice pour un rendez-vous musical placé sous le signe de la nostalgie et de l'émotion.

Considéré comme l'une des voix qui perpétuent l'héritage de Mukesh, figure emblématique de l'âge d'or du cinéma indien, Mukhtar Shah donnera deux représentations à Maurice dans le cadre du spectacle «Mukhtar Sings Mukesh». Sur scène, il interprétera les grands classiques de Mukesh, dont les mélodies continuent de toucher plusieurs générations. Il sera accompagné de plusieurs artistes mauriciens, parmi lesquels Vijay Munisamy, Sahil Gobin, Varsharanee Bissessur et Vishal Mungroo.

Les amateurs de musique bollywoodienne sont attendus les 4 et 6 septembre au Caudan Arts Centre pour deux soirées dédiées aux souvenirs, aux émotions et aux chansons intemporelles de Mukesh.

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