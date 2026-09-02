Ile Maurice: Standard Bank Mauritius doublement primée aux «Euromoney Awards for Excellence 2026»

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Pour la deuxième année consécutive, Standard Bank Mauritius a remporté deux distinctions prestigieuses aux Euromoney Awards for Excellence 2026 : Best Investment Bank in Mauritius et Best Bank for Large Corporates in Mauritius. Les prix Euromoney sont reconnus comme la distinction suprême dans le secteur bancaire et financier mondial, établissant la référence en matière d'excellence dans l'ensemble du secteur.

«Ces distinctions confirment la pertinence de notre stratégie, centrée sur l'Afrique et guidée par les besoins de nos clients», a déclaré Francois Gamet, Chief Executive, alors que la banque célèbre cette année ses 25 ans de présence à Maurice.

Niki Quentin, Head of Investment Banking, souligne quant à lui la capacité de l'institution à «connecter les entreprises internationales et régionales à l'Afrique» via le Centre Financier International de Maurice.

Ces récompenses s'inscrivent dans une moisson de 17 distinctions décernées au Standard Bank Group, présent dans 21 marchés africains et plus grande banque du continent en termes d'actifs, confirmant son leadership dans les services financiers en Afrique.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.