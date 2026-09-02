Ile Maurice: Standard Bank Mauritius doublement primée aux «Euromoney Awards for Excellence 2026»

Pour la deuxième année consécutive, Standard Bank Mauritius a remporté deux distinctions prestigieuses aux Euromoney Awards for Excellence 2026 : Best Investment Bank in Mauritius et Best Bank for Large Corporates in Mauritius. Les prix Euromoney sont reconnus comme la distinction suprême dans le secteur bancaire et financier mondial, établissant la référence en matière d'excellence dans l'ensemble du secteur.

«Ces distinctions confirment la pertinence de notre stratégie, centrée sur l'Afrique et guidée par les besoins de nos clients», a déclaré Francois Gamet, Chief Executive, alors que la banque célèbre cette année ses 25 ans de présence à Maurice.

Niki Quentin, Head of Investment Banking, souligne quant à lui la capacité de l'institution à «connecter les entreprises internationales et régionales à l'Afrique» via le Centre Financier International de Maurice.

Ces récompenses s'inscrivent dans une moisson de 17 distinctions décernées au Standard Bank Group, présent dans 21 marchés africains et plus grande banque du continent en termes d'actifs, confirmant son leadership dans les services financiers en Afrique.