Ile Maurice: Kris Chimajee renvoyé en cellule jusqu'au 22 septembre

Le skipper de 37 ans, Ravindra, alias Kris, Chimajee , domicilié à La Gaulette, devra rester en cellule policière jusqu'au 22 septembre, date de sa prochaine comparution devant le tribunal de Bambous. Hier, la police a produit un memo sollicitant son maintien en détention devant le magistrat Akshay Kumar Nundloll.

Chimajee fait face à une accusation provisoire de complot en vue d'importer du cannabis à Maurice. L'enquête porte sur une cargaison de 155,7 kg de cannabis, évaluée à environ Rs 234 millions, interceptée à La Réunion le 26 juillet. Selon l'accusation provisoire, Chimajee aurait convenu avec Gulshan Govind, 42 ans, plombier et époux de l'ancienne junior minister Véronique Leu-Govind, et d'autres personnes, d'acheminer la drogue de La Réunion vers Maurice. Les faits allégués auraient eu lieu le 25 juillet à Chamarel.

Mais derrière cette accusation se joue encore une question essentielle pour les enquêteurs : quel a été exactement le rôle de Chimajee dans cette opération présumée ? L'ADSU s'intéresse notamment aux déplacements des protagonistes, aux images de vidéosurveillance et aux communications susceptibles d'établir des liens entre eux. Chimajee, pour sa part, conteste avoir effectué la traversée vers La Réunion. Il a indiqué en cour disposer d'éléments susceptibles de démontrer qu'il ne s'y est jamais rendu. Son avocat a également fait ressortir sa coopération avec les enquêteurs.

La procédure est donc loin d'être arrivée à son terme. Alors que la police poursuit l'exploitation des dif- férents éléments recueillis, Chimajee devra patienter encore trois semaines avant de connaître la prochaine étape de son parcours judiciaire. À ce stade, l'accusation demeure provisoire et aucune condamnation n'a été prononcée contre lui dans cette affaire.

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