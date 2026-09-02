Ile Maurice: Véronique Leu-Govind récupère les clés de son véhicule

Fin de la saisie du véhicule de la députée Véronique Leu-Govind (photo). Hier matin, elle a récupéré les clés de son SUV GWM Tank 300, resté entre les mains des autorités depuis l'opération policière du 30 juillet. La remise du véhicule s'est effectuée dans les locaux de la Western Division de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Cette décision fait suite à une démarche de son homme de loi, Me Shafick Chuttur, qui avait saisi le bureau du Directeur des poursuites publiques et les autorités policières afin d'obtenir la restitution du véhicule.

Le tout-terrain avait été placé sous scellés dans le cadre des investigations de l'ADSU de Rose-Hill après l'arrestation de Gulshan Govind, l'époux de la députée, dans un présumé trafic de cannabis. Depuis, le véhicule a fait l'objet de vérifications techniques. Des éléments du Scene of Crime Office l'ont notamment examiné recherchant d'éventuels indices susceptibles d'intéresser les enquêteurs.

La restitution du SUV constitue ainsi un nouvel élément dans cette enquête qui continue de suivre son cours. Le fait que le véhicule soit rendu à sa propriétaire ne signifie toutefois pas que les investigations sont closes. Même si Véronique Leu-Govind a récupéré son véhicule, les enquêteurs poursuivent leurs enquête sur d'autres aspects du dossier impliquant son époux.