Ile Maurice: Le service pas encore disponible sur «KOREK !»

De nombreux Mauriciens ont tenté d'accéder à leur permis de conduire numérique sur l'application KOREK! et via MauPass depuis l'adoption, mardi, du Road Traffic (Amendment) Bill . Mais le service n'est pas encore opérationnel.

Face aux nombreuses demandes reçues de la part du public, le ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation a tenu à apporter des précisions ce mercredi 2 septembre. Il indique que plusieurs utilisateurs rencontrent actuellement des difficultés simplement parce que la fonctionnalité permettant d'accéder au Digital Driving Licence n'a pas encore été déployée sur KOREK! .

Si le gouvernement avait déjà annoncé l'introduction du permis de conduire numérique, sa mise en oeuvre restait conditionnée à l'adoption des amendements législatifs nécessaires. Une étape importante a été franchie mardi avec l'adoption du Road Traffic (Amendment) Bill par l'Assemblée nationale. Le texte fournit désormais le cadre légal nécessaire au déploiement de ce nouveau service numérique.

À la suite de l'adoption de la législation, le processus de déploiement technique doit maintenant être enclenché. Le permis de conduire numérique sera accessible sur l'application KOREK! lorsque les dispositions législatives concernées entreront en vigueur.

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En attendant, le ministère demande aux citoyens de ne pas multiplier les tentatives pour accéder au service, celui-ci n'étant pas encore disponible.

Une communication officielle sera effectuée lorsque le Digital Driving Licence sera effectivement opérationnel sur KOREK! et accessible au public. Le ministère assure que les utilisateurs seront largement informés du lancement du service.