Ile Maurice: Rajah Ramdaursingh dans l'attente de sa lettre de nomination

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a tranché. Rajah Ramdaursingh, désigné pour succéder à Mahen Kundasamy à la tête de l'Economic Development Board (EDB), ne va pas «report» au chairman, Sanjay Bhunjun, mais directement au conseil d'administration. Une décision qui met fin à la principale pomme de discorde entre les deux nominés de cette importante institution de promotion des investissements.

Répondant hier, lors de la Prime Minister's Questions Time, à une question supplémentaire de la nouvelle Whip de l'opposition, Joanna Bérenger, sur l'EDB, Navin Ramgoolam a indiqué que Rajah Ramdaursingh recevra «incessamment» sa lettre de nomination. Cette clarification devrait ainsi mettre un terme au conflit ouvert entre les deux hommes, Sanjay Bhunjun insistant pour que le successeur de Mahen Kundasamy relève directement de lui. Une position catégoriquement refusée par Rajah Ramdaursingh, qui estime qu'une telle pratique est contraire aux principes de bonne gouvernance.

La situation désormais clarifiée, Rajah Ramdaursingh devrait pouvoir prendre ses fonctions et relancer la machine de l'EDB, dont l'image a été quelque peu écornée ces derniers mois après les critiques formulées par certains membres de l'opposition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Professionnel de la finance, Rajah Ramdaursingh a présidé le conseil d'administration de la State Bank of Mauritius de 2008 à 2010. Ancien haut cadre de la Commonwealth Development Corporation, il a également siégé au conseil d'administration du groupe Currimjee Jeewanjee.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.