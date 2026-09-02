Ile Maurice: Rajah Ramdaursingh dans l'attente de sa lettre de nomination

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a tranché. Rajah Ramdaursingh, désigné pour succéder à Mahen Kundasamy à la tête de l'Economic Development Board (EDB), ne va pas «report» au chairman, Sanjay Bhunjun, mais directement au conseil d'administration. Une décision qui met fin à la principale pomme de discorde entre les deux nominés de cette importante institution de promotion des investissements.

Répondant hier, lors de la Prime Minister's Questions Time, à une question supplémentaire de la nouvelle Whip de l'opposition, Joanna Bérenger, sur l'EDB, Navin Ramgoolam a indiqué que Rajah Ramdaursingh recevra «incessamment» sa lettre de nomination. Cette clarification devrait ainsi mettre un terme au conflit ouvert entre les deux hommes, Sanjay Bhunjun insistant pour que le successeur de Mahen Kundasamy relève directement de lui. Une position catégoriquement refusée par Rajah Ramdaursingh, qui estime qu'une telle pratique est contraire aux principes de bonne gouvernance.

La situation désormais clarifiée, Rajah Ramdaursingh devrait pouvoir prendre ses fonctions et relancer la machine de l'EDB, dont l'image a été quelque peu écornée ces derniers mois après les critiques formulées par certains membres de l'opposition.

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Professionnel de la finance, Rajah Ramdaursingh a présidé le conseil d'administration de la State Bank of Mauritius de 2008 à 2010. Ancien haut cadre de la Commonwealth Development Corporation, il a également siégé au conseil d'administration du groupe Currimjee Jeewanjee.