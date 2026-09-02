Addis Ababa — L'Éthiopie et la province chinoise du Yunnan ont réaffirmé leur engagement à élargir leur coopération dans les domaines du commerce du café, des investissements, de la transformation et du développement des marchés lors de la Conférence bilatérale 2026 sur la promotion du commerce et de la coopération économique dans le secteur du café entre le Yunnan et l'Éthiopie, qui s'est tenue à Addis-Abeba.

L'Éthiopie et la province chinoise du Yunnan ont réaffirmé leur engagement à élargir leur coopération dans les domaines du commerce du café, des investissements, de la transformation et du développement des marchés lors de la Conférence bilatérale 2026 sur la promotion du commerce et de la coopération économique dans le secteur du café entre le Yunnan et l'Éthiopie, qui s'est tenue à Addis-Abeba.

La conférence a réuni des responsables gouvernementaux éthiopiens, des représentants chinois, des exportateurs de café, des investisseurs et des acteurs du secteur afin de renforcer la coopération entre l'Éthiopie, berceau du café Arabica, et le Yunnan, l'une des principales régions productrices de café en Chine.

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S'exprimant lors de l'événement, Zinabu Yirga, commissaire adjointe de la Commission éthiopienne des investissements (EIC), a déclaré que l'Éthiopie avait pour objectif de transformer son secteur du café, passant d'une industrie d'exportation de matières premières à un pôle mondial du café à valeur ajoutée.

« Le café est un pilier de notre économie et l'un des principaux secteurs d'exportation de l'Éthiopie », a déclaré Zenebe, soulignant la diversité unique des cafés éthiopiens et leurs origines mondialement reconnues, telles que Yirgacheffe, Sidama, Harrar, Limmu et Jimma.

Il a ajouté que le café assurait la subsistance de millions de personnes et avait généré plus de 3 milliards de dollars de recettes d'exportation cette année. « Il s'agit de bien plus qu'une simple opportunité d'exporter du café ; c'est une chance d'investir, d'innover et de créer de la valeur en Éthiopie », a-t-il déclaré.

M. Zinabu a également invité les investisseurs chinois à s'impliquer à tous les niveaux de la chaîne de valeur du café, notamment dans l'agriculture moderne, la transformation, la torréfaction, le conditionnement et la traçabilité numérique.

De son côté, Liu Xiaoguang, conseiller au Bureau économique et commercial de l'ambassade de Chine en Éthiopie, a souligné les liens économiques croissants entre les deux pays.

« Le café éthiopien est devenu un fournisseur majeur du marché chinois du café de spécialité », a déclaré M. Liu, saluant les variétés uniques, la qualité et la réputation internationale de l'Éthiopie. Il a ajouté que la forte capacité de transformation, les réseaux commerciaux et le marché de consommation du Yunnan créaient de nouvelles opportunités de coopération.

Représentant la province du Yunnan, Li Yi, directrice générale adjointe du département provincial du Commerce du Yunnan, a mis en avant la complémentarité des atouts entre les secteurs du café du Yunnan et de l'Éthiopie.

« La géographie unique de l'Éthiopie permet de produire des grains de café de qualité supérieure aux saveurs irremplaçables sur le marché mondial du café », a déclaré Mme Li. Elle a souligné que le Yunnan fait progresser son industrie du café grâce à la technologie, à l'agriculture intelligente et à des techniques de transformation avancées, plus de 80 % de son café faisant l'objet d'une transformation approfondie.

La conférence a également donné lieu à des rencontres interentreprises mettant en relation des producteurs et exportateurs de café éthiopiens avec des entreprises chinoises actives dans le commerce, la transformation, la stratégie de marque et la distribution.

Les deux parties ont convenu d'aller au-delà des exportations traditionnelles de café en favorisant l'investissement, le transfert de technologies, le développement industriel et la création de valeur. Ils se sont dites convaincues que ce partenariat permettra de relier les ressources caféières de renommée mondiale de l'Éthiopie à la technologie, à la capacité d'investissement et au marché du café en pleine expansion de la Chine.