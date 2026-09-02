Ethiopie: « L'Égypte gère mal ses ressources en eau et les réservoirs subissent d'importantes pertes par évaporation », affirme un ancien négociateur du GERD

Addis Ababa — L'eau stockée dans les réservoirs situés en aval en Égypte subit des taux d'évaporation élevés en raison du climat désertique et chaud du pays, selon Fekahmed Negash, président de l'équipe consultative sur les eaux transfrontalières et le GERD au sein du ministère éthiopien de l'Eau et de l'Énergie.

M. Fekahmed, ancien membre de l'équipe éthiopienne chargée des négociations sur le GERD et ancien directeur exécutif du Bureau technique régional du Nil oriental (ENTRO), a souligné que les gorges profondes et étroites des hauts plateaux éthiopiens offraient des conditions bien plus favorables au stockage de l'eau.

Le stockage de l'eau dans ces zones de haute montagne plus fraîches, a-t-il fait valoir, pourrait à terme profiter à l'ensemble des pays du bassin du Nil.

Il a opposé ces conditions à celles du haut barrage d'Assouan, dont le vaste réservoir se trouve dans l'environnement désertique et chaud de l'Égypte et est exposé à d'importantes pertes par évaporation.

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Fekahmed a estimé que le haut barrage d'Assouan perdait environ 15 à 16 milliards de mètres cubes d'eau par a par évaporation.

« Le stockage de l'eau en Éthiopie, où les gorges sont profondes et étroites et où la température est celle de l'environnement, peut réduire au minimum cette évaporation », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le fait de transférer une plus grande partie du stockage de l'eau en amont, vers l'Éthiopie, permettrait d'économiser un volume d'eau considérable qui, autrement, serait perdu par évaporation, augmentant ainsi la quantité finalement libérée en aval.

« Cela permettra sans aucun doute de préserver une grande partie de l'eau perdue par évaporation et d'augmenter la quantité d'eau relâchée en aval », a déclaré M. Fekahmed.

Selon M. Fekahmed, les avantages potentiels du stockage dans les hauts plateaux éthiopiens vont au-delà de la réduction de l'évaporation.

Il a identifié la réduction de la sédimentation comme un autre avantage majeur pour les pays en aval, en particulier l'Égypte.

De grandes quantités de limon transportées depuis les hauts plateaux éthiopiens s'accumulent dans le lac Nasser, en amont du haut barrage d'Assouan, réduisant progressivement sa capacité de stockage.

« La construction de barrages en Éthiopie peut réduire la quantité de limon arrivant au lac Nasser, prolongeant ainsi sa durée de vie utile », a-t-il déclaré.

En retenant les sédiments en amont, les barrages éthiopiens pourraient réduire la quantité de limon atteignant les réservoirs en aval et contribuer à préserver leur capacité de stockage à long terme, a-t-il ajouté.

Le stockage en amont pourrait également offrir aux pays en aval une meilleure protection contre les crues extrêmes, a déclaré M. Fekahmed.

Bien que les inondations graves soient relativement rares, il a souligné que les événements extrêmes peuvent présenter de sérieux risques pour les infrastructures en aval.

Il a rappelé que lors d'une crue majeure en 2005, les ingénieurs égyptiens avaient ouvert le déversoir ouest et détourné des milliards de mètres cubes d'eau vers la vallée de Toshka.

Selon M. Fekahmed, une plus grande capacité de stockage en Éthiopie pourrait contribuer à réguler les débits extrêmes au sein du bassin et à réduire la pression exercée par les inondations majeures sur les infrastructures en aval.

Les avantages des réservoirs éthiopiens ne se limitent pas à la conservation de l'eau, a-t-il déclaré.

M. Fekahmed a indiqué que le développement de centrales hydroélectriques en cascade en Éthiopie pourrait produire de l'électricité au-delà des besoins nationaux, offrant ainsi aux pays en aval la possibilité d'accéder à une énergie propre et abordable.

« Le quatrième avantage est l'accès à une électricité bon marché et propre en provenance d'Éthiopie », a-t-il déclaré.

Une telle coopération énergétique pourrait constituer un fondement supplémentaire pour l'intégration économique entre les pays du bassin du Nil, a-t-il ajouté.

M. Fekahmed a également établi un lien entre l'augmentation du stockage en amont et la capacité du bassin du Nil à faire face au changement climatique.

Il a indiqué que le changement climatique se manifestait de plus en plus par des inondations, des sécheresses et une variabilité des débits fluviaux.

« La construction de barrages en cascade en Éthiopie augmentera la capacité de stockage dans le bassin », a-t-il souligné.

L'eau stockée en Éthiopie pourrait alors être libérée en aval en cas de besoin, aidant ainsi les pays à gérer les périodes de débit fluvial excessif ou réduit, a-t-il ajouté.

M. Fekahmed a en outre indiqué que des études montrent que le transfert du stockage de l'eau vers les gorges des hauts plateaux éthiopiens permettrait d'économiser des quantités substantielles d'eau actuellement perdues par évaporation.

Il a estimé que l'évaporation provenant des barrages en Égypte et au Soudan s'élevait à environ 20 milliards de mètres cubes par an.

M. Fekahmed a déclaré que les avantages potentiels du stockage en amont soulignent la nécessité d'une coopération accrue entre les pays du bassin du Nil.

Il a fait valoir que le stockage de l'eau devait être envisagé dans la perspective de l'ensemble du bassin plutôt que sous le seul angle des intérêts de chaque pays.

Les réservoirs situés dans les hauts plateaux éthiopiens, a-t-il déclaré, peuvent à la fois contribuer à réduire les pertes par évaporation, à contrôler la sédimentation, à réguler les crues, à produire de l'énergie propre et à renforcer la résilience face au changement climatique.

« Pour que cela soit possible, il faut instaurer un climat de confiance entre les nations », a déclaré M. Fekahmed.

Ses commentaires interviennent alors que le débat sur les projets éthiopiens de construction de nouveaux barrages sur l'Abay (Nil Bleu) refait surface.

L'analyse de M. Fekahmed présente le stockage en amont comme une opportunité d'améliorer la gestion de l'eau dans l'ensemble du bassin du Nil, en faisant valoir que les conditions de stockage favorables dans les hauts plateaux éthiopiens pourraient générer des avantages s'étendant bien au-delà des frontières de l'Éthiopie.