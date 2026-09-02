Ethiopie: Le président Taye exhorte les institutions religieuses à contribuer à la préservation des valeurs morales du pays

Addis Ababa — Le président Taye Atske-Selassie a appelé les institutions religieuses à renforcer leur rôle dans la préservation des valeurs morales de l'Éthiopie et la promotion de l'unité nationale.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 15e cérémonie d'anniversaire de la fondation et de la 18e Assemblée générale ordinaire du Conseil interreligieux d'Éthiopie, le président a qualifié ce rassemblement de forum important pour réfléchir au passé de l'Éthiopie, célébrer l'unité de son peuple et discuter des aspirations nationales communes.

Il a déclaré que le Conseil avait, au cours des 15 dernières années, prouvé sa valeur et contribué à jeter des bases solides pour la croissance de l'Éthiopie, soulignant que le pays s'était construit grâce aux idées, au travail et aux prières des générations successives.

Le président Taye a déclaré que les fondements de l'Éthiopie reposaient sur la foi, le respect de la dignité humaine et une profonde appréciation de la diversité et de l'unité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que les institutions religieuses jouaient depuis longtemps un rôle central dans le façonnement de la morale et du caractère de la population.

Insistant sur la responsabilité des chefs religieux, le président a déclaré qu'ils jouaient un rôle essentiel de gardiens de l'éthique publique.

Il a également appelé à redoubler d'efforts pour éduquer les jeunes et les protéger des idéologies importées et des modes éphémères.

Il a exhorté les institutions religieuses à lutter activement contre les pratiques contraires à la culture et à la morale éthiopiennes, notamment la tromperie, le mensonge, le vol, la corruption, la cruauté et l'indifférence envers la vie humaine. Il a également souligné l'importance de guider ceux qui s'engagent sur des voies destructrices vers une citoyenneté constructive.

Le président a en outre décrit les chefs religieux comme des phares dans les moments difficiles, les qualifiant d'apôtres et de sahaba du dialogue, de l'unité, du pardon et de la réconciliation en période de division.

Il s'est félicité de la participation active des chefs religieux au récent processus de dialogue national en Éthiopie, affirmant que cela avait contribué à promouvoir la stabilité, la vérité et une paix durable.

Il a noté que la participation religieuse au développement national n'était pas simplement politique, mais essentielle au progrès dans un monde de plus en plus moderne.

Le président Taye a conclu en soulignant que le gouvernement reconnaissait et appréciait la contribution majeure des institutions religieuses à la paix durable, à la cohésion sociale et au développement national.