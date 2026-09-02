Addis Ababa — Le rôle de l'Éthiopie en tant que source du fleuve Abay (le Nil) a alimenté les complots ourdis par des responsables politiques égyptiens et leurs alliés visant à affaiblir la nation et à lui refuser l'accès à la mer Rouge, a déclaré à l'ENA l'ancien ministre de l'Eau et ambassadeur Shiferaw Jarso.

Il a ajouté que ce pays continuait de chercher activement à porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'Éthiopie en mer Rouge en exploitant les divisions internes et en soutenant les forces qui affaiblissent le pays.

L'ambassadeur Shiferaw a établi un lien entre les pressions géopolitiques actuelles exercées sur l'Éthiopie concernant son accès à la mer et les circonstances entourant la séparation de l'Érythrée de l'Éthiopie, affirmant que tant des acteurs extérieurs que des forces politiques internes avaient contribué à la perte des intérêts maritimes et territoriaux de l'Éthiopie.

De nombreux observateurs affirment que l'un des exemples les plus marquants de l'approche régionale diviseuse de l'Égypte est son implication historique dans la question érythréenne et, plus largement, dans la lutte autour de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie.

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Selon eux, Le Caire soutenait ouvertement les forces séparatistes et les projets politiques visant à affaiblir l'Éthiopie et à limiter son influence régionale

La séparation finale de l'Érythrée de l'Éthiopie reste un épisode marquant de l'histoire mouvementée de la Corne de l'Afrique et un rappel saisissant de la manière dont les calculs géopolitiques extérieurs peuvent redéfinir le destin des nations.

Il ressort des archives diplomatiques que l'homme politique égyptien Boutros Boutros-Ghali, qui a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères par intérim avant de devenir secrétaire général de l'ONU, a joué un rôle central dans la promotion du projet de sécession érythréen visant à affaiblir durablement l'Éthiopie.

Shiferaw a déclaré que la perte de l'accès aux ports de Massawa et d'Assab, sur la mer Rouge, a imposé à l'Éthiopie de lourds coûts économiques et stratégiques pendant près de trois décennies, qualifiant cette situation d'injustice historique aux conséquences durables pour le pays.

L'ambassadeur Shiferaw a en outre fait valoir qu'un gouvernement dépourvu d'un mandat populaire fort n'avait pas la légitimité nécessaire pour prendre des décisions susceptibles de redéfinir de manière permanente la position maritime de l'Éthiopie.

Selon lui, les efforts visant à limiter l'influence régionale de l'Éthiopie se sont poursuivis malgré la position du pays en tant que source du Nil, l'isolement maritime venant aggraver des pressions géopolitiques et économiques plus larges.

Il a décrit l'accès fiable à la mer comme un enjeu existentiel et générationnel pour l'Éthiopie, affirmant qu'il était fondamentalement lié à la sécurité nationale, à la croissance économique, à la souveraineté et à la stabilité régionale à long terme.

« L'Éthiopie ne peut pas rester indéfiniment coupée de la mer », a déclaré l'ambassadeur Shiferaw, soulignant la population du pays, son économie en expansion, le développement de ses échanges commerciaux, sa proximité géographique avec la mer Rouge et ses liens historiques avec les ports de la région.

L'Éthiopie administrait historiquement Massawa et Assab et disposait de capacités navales avant la séparation de l'Érythrée.

L'ambassadeur Shiferaw a déclaré que ces liens historiques, associés au poids économique actuel de l'Éthiopie et à ses réalités géographiques, renforçaient les arguments du pays en faveur d'un accès maritime durable.

Il a salué les efforts diplomatiques continus du gouvernement éthiopien visant à attirer davantage l'attention internationale sur la question de l'accès à la mer, affirmant que l'Éthiopie devait continuer à traiter cette question par des voies pacifiques et fondées sur le droit.

L'ambassadeur a souligné que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie devait être résolue par le dialogue, la compréhension mutuelle, le droit international et des accords mutuellement avantageux, plutôt que par la confrontation.

Il a également souligné l'importance des cours d'eau transfrontaliers éthiopiens pour les pays situés en aval, faisant valoir que le même principe de partage des bénéfices devrait guider les discussions sur l'accès maritime.

Une solution pacifique, équilibrée et fondée sur le droit, a-t-il déclaré, permettrait non seulement de répondre aux intérêts stratégiques de l'Éthiopie, mais pourrait également contribuer à une plus grande stabilité et à une coopération économique accrue dans la région de la mer Rouge et de la Corne de l'Afrique.