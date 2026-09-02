Burkina Faso: Campagne agricole dans la région du Nazinon - Autorités locales et producteurs s'approprient les prévisions saisonnières

L'Agence nationale de la météorologie a tenu un atelier régional de sensibilisation des autorités locales et producteurs de la région du Nazinon sur les prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques de l'année, les 20 et 21 août 2026, à Manga.

Face aux effets du changement climatique qui affectent tous les secteurs d'activités et en particulier celui agricole, l'Agence nationale de la météorologie (ANAM) veut faire de l'appropriation des prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques un moyen de résilience pour les populations. Dans cet objectif, elle a entamé l'organisation d'une série d'ateliers régionaux de sensibilisation des autorités locales et des producteurs des 17 régions du Burkina Faso. L'étape de la région du Nazinon s'est tenue, les 20 et 21 août 2026, à Manga.

L'ambition de l'ANAM est de contribuer à améliorer l'appropriation des prévisions saisonnières 2026 et renforcer l'implication des autorités locales, de la société civile et des producteurs dans la gestion du réseau météorologique national. De manière spécifique, il s'agit de diffuser les prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques 2026. Ce, en mettant en évidence leur utilité pour la planification des activités socio-économiques, vulgariser les informations climatiques et promouvoir une meilleure compréhension du rôle et du fonctionnement du réseau météorologique national auprès des parties prenantes et partenaires.

Il est question aussi de renforcer leurs capacités à interpréter et utiliser les prévisions saisonnières, tout en favorisant leur implication dans la gestion, la protection et la valorisation du réseau météorologique, aux dires des organisateurs.

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Durant ces 48 heures, les participants, grâce aux formateurs de l'ANAM, Alfred Dango

et Juste Garba, ont pu se familiariser avec les concepts clés, les prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques 2026 pour la région, surtout pour les trois mois restants de la saison des pluies, à savoir août, septembre et octobre.

Vulgariser les informations, sécuriser les équipements

Ils ont également pris connaissance du système de production de l'information météorologique, à travers les différents stations et équipements technologiques déployés sur l'ensemble du territoire national. Ils ont par ailleurs, été sensibilisés sur la nécessité de veiller à la protection de ces outils. L'initiative a été bien saluée par les parties prenantes.

« Dans un pays comme le Burkina Faso, où une part importante des activités de nos populations demeure fortement dépendante des conditions climatiques, disposer d'une bonne information au bon moment peut faire toute la différence entre anticiper et subir, prévenir et réparer, protéger et perdre. Voilà pourquoi nous devons progressivement changer notre perception de la météorologie. Elle ne doit plus être considérée uniquement comme l'annonce de la pluie, du vent ou de la température. Elle doit être comprise comme un véritable outil d'aide à la décision, de prévention des risques et de développement », a confié la secrétaire générale de la région du Nazinon, Ouo Abibata Bamouni. Même son de cloche chez les producteurs.

« Cette formation est d'une importance capitale pour nous agriculteurs. Elle nous permet de mieux planifier nos activités culturales, de choisir les semences en fonction des prévisions, car, le changement climatique a perturbé nos connaissances endogènes sur le cycle des saisons des pluies », a souligné le producteur Songa Gnégré, venu de Ziou, dans la province du Nahouri. Tout en marquant son engagement à s'approprier les prévisions saisonnières et à les vulgariser auprès des autres producteurs, il a souhaité que ses sessions de sensibilisation se tiennent avant le début de la saison des pluies.

A l'issue des échanges, le chef de mission de l'ANAM, Alfred Dango, a dressé un bilan satisfaisant de l'atelier régional. « Durant la session, nous avons remarqué un intérêt certain des participants pour les informations météorologiques et climatiques. Nous les invitons à être des relais de l'ANAM auprès de leurs communautés pour une meilleure vulgarisation de ces informations », a-t-il indiqué.