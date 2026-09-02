Cameroun / C.F. agroécologie de bangangté - La 1ere cuvée de constructeurs de biodigesteurs bientôt dehors

La soutenance des apprenants en construction de biodigesteurs s'est tenue le mois dernier au Centre de Formation Agroécologie de Bangangté, sous la supervision du MINEFOP NDE. Trois apprenants, dont une fille, ont présenté leurs travaux devant le jury.

Deux d'entre eux ont porté leur projet sur la construction de biodigesteurs en béton armé d'une capacité de 4 m³, en détaillant les étapes de ferraillage, de coffrage et de mise en oeuvre du béton. Le troisième apprenant a présenté la réalisation d'un biodigesteur en fût plastique, en mettant l'accent sur son accessibilité, son coût réduit et sa facilité de mise en place pour les petites exploitations.

Les projets ont également intégré l'aspect économique à travers la valorisation du digestat, vendu comme engrais organique pour générer un revenu complémentaire aux exploitations.

Sur le plan environnemental, les travaux ont montré comment ces installations permettent de réduire les déchets organiques, de limiter les émissions de méthane et de produire une énergie propre utilisable pour la cuisson et l'éclairage.

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À l'issue des présentations, tous les projets ont été acceptés par le jury avec la mention Excellent, témoignant de la maîtrise technique et de la pertinence des solutions proposées.

Les apprenants achèveront leur parcours par l'obtention d'un Certificat de Qualification Professionnelle après 6 mois de formation. Les réalisations concrètes se déclineront sur le terrain avec 2 projets qui seront implantés à Bafoussam et 1 projet à Bangangté.

Le Centre de Formation Agroécologie de Bangangté salue particulièrement l'engagement des encadreurs professionnels ainsi que le Fonds National de l'Emploi, organisme de l'État camerounais, qui a financé ces formations.

C'est possible de vous faire former au centre agroecologie

Vous rêvez d'acquérir des compétences concrètes, recherchées sur le terrain et qui vous ouvrent directement les portes de l'emploi ? Le Centre de Formation en Agroécologie de Bangangté est fait pour vous.

Ici, on ne fait pas que de la théorie. La formation est 100% pratique et orientée métier. Pendant votre parcours, vous mettez les mains dans la terre et dans le béton. Nos apprenants ont déjà réalisé deux stages professionnels grandeur nature à Bangangté et à Bafoussam pour la construction complète d'un biodigesteur de 4m³. En travaux pratiques à l'école, ils ont également monté de A à Z un biodigesteur en fût de 250 L, maîtrisant ainsi les techniques adaptées aux petites exploitations et aux ménages.

Pour booster votre insertion socio-professionnelle, nous organisons des visites d'études. Vous découvrez les meilleures pratiques, échangez avec des professionnels du secteur et bâtissez votre réseau dès la formation.

Notre force ? Un plateau technique moderne encadré par des formateurs experts praticiens. Ce ne sont pas des théoriciens : ce sont des professionnels aguerris qui vivent le métier au quotidien et vous transmettent leur savoir-faire sans détour. Vous apprenez avec les meilleurs, sur des cas réels.

Et parce que votre avenir compte, notre diplôme est reconnu par l'État. À l'issue de votre formation, vous obtenez un CQP.