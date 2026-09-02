Soudan: Le pays remet à l'Irak la présidence du Conseil des ambassadeurs arabes à Genève

À l'issue de son mandat de quatre mois à la tête du Conseil des ambassadeurs arabes à Genève, le Soudan a transmis aujourd'hui la présidence à l'Irak, lors d'une réunion tenue au siège de la délégation permanente de la Ligue des États arabes.

Présidée par l'ambassadeur et représentant permanent du Soudan, Hassan Hamed Hassan, la réunion a porté sur les priorités arabes en vue de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme, qui débutera le 7 septembre. L'ambassadeur a notamment informé ses homologues de la session consacrée au Soudan et du projet de résolution que le Royaume-Uni devrait présenter, appelant à maintenir le soutien arabe au Soudan et à présenter une déclaration commune au nom du groupe arabe.

La présidence a ensuite été officiellement remise au nouvel ambassadeur et représentant permanent de l'Irak auprès de l'ONU à Genève, Siwan Barzani.