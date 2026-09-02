Soudan: Al-Eiser - Consolidation des relations soudano-égyptiennes est une priorité du gouvernement soudanais

1 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eiser, a affirmé que les relations soudano-égyptiennes sont historiques et profondément ancrées dans les liens entre les deux peuples. Il a souligné que leur consolidation pour les générations futures constitue l'un des axes majeurs de l'action du gouvernement soudanais.

Lors d'une réception organisée au Caire par l'ambassadeur du Soudan en Égypte, le général d'armée Imad Eddine Mustafa Adawi, en l'honneur du nouvel ambassadeur d'Égypte au Soudan, Yasser Abdel Rahman Ali Sorour, Al-Eiser a salué l'expérience de ce dernier dans les affaires soudanaises, acquise notamment en tant qu'assistant du ministre égyptien des Affaires étrangères chargé du Soudan et du Soudan du Sud.

Le ministre a également salué le soutien apporté par le gouvernement et le peuple égyptiens aux Soudanais durant la crise actuelle, estimant que la coopération médiatique et culturelle pourrait contribuer à élargir les perspectives de coopération économique et d'investissement entre les deux pays. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement soudanais à renforcer une relation fondée sur la fraternité et l'amitié entre les deux peuples.

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