Soudan: Des dissidents des FSR arrivent à Omdurman, menés par le chef des renseignements au Nord Kordofan

1 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Quelque 200 combattants ayant fait défection des Forces de soutien rapide (FSR) rebelles sont arrivés à Omdurman, annonçant leur ralliement aux forces armées soudanaises.

Le groupe est dirigé notamment par le commandant de la branche du renseignement des opérations spéciales des FSR au Nord Kordofan, Abubakr Hamouda Dahloub, basé dans la zone de Hamrat Al-Sheikh et d'Almothalath. Il comprend plusieurs commandants de terrain.

Les dissidents ont déclaré rejoindre l'armée avec leurs armes et se tenir prêts à participer aux opérations militaires aux côtés des forces armées, des forces conjointes et d'autres forces alliées.

Dans une déclaration à la (SUNA), le chef du groupe a affirmé qu'ils avaient pris conscience de leur erreur après avoir rejoint le projet de la famille Dagalo, et qu'ils avaient choisi de se ranger du côté de ce qu'il a qualifié de « projet national soudanais ». Il a appelé d'autres membres des FSR à faire de même.

Il a également salué les précédentes défections de commandants des FSR, citant notamment Al-Nour Qubba, Al-Savanna et Moussa Khamsin, et a remercié les forces armées, les services de renseignement, les forces conjointes et le Conseil de la révolution de la Sahwa pour avoir facilité leur arrivée à Khartoum.

Lire l'article original sur SNA.

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