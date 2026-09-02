Tunisie: Le CAB enchaîne Mohamed Azaïez - «Quand il y a symbiose... »

Les Cabistes ont ramené trois points précieux d'Hammam-Lif.

Qui aurait parié, il y a un mois, que les Cabistes allaient réussir un excellent départ de saison? Franchement pas les plus optimistes. Deux matches, deux victoires, il fallait le faire! Et du coup, le CAB se retrouve leader, sans crier gare, avec le CA. Il y a un bail qu'on n'avait pas vu une telle situation...

Certes, il est prématuré de porter un jugement catégorique sur la valeur de l'équipe, mais il y a des signes encourageants pour la suite de l'aventure. À ce propos, Mohamed Azaïez ne cache pas sa satisfaction, voire sa fierté : «Quand le staff technique et les joueurs sont en symbiose, on ne peut que réussir», dit-il, après cette victoire.

À cette occasion, l'entraîneur cabiste a titularisé Traoré pour donner plus de solidité à l'entrejeu, sacrifiant ainsi Aziz Chaâbane, présent lors du premier match.

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Dans nos archives FTF -- dossiers encore en instance : Un carrefour en plein désert«Avec Gueblia, Alaâ Dridi et Traoré qui est venu renforcer le milieu de terrain, nous avons pressé l'adversaire dans sa zone notamment dans les vingt premières minutes», poursuit Azaïez.

Dans le même temps, Bilel Mejri était titulaire en attaque, en lieu et place de Ayende, pourtant très apprécié pour son jeu tout en mouvement et qui pèse généralement sur les défenses adverses. Mais le staff technique n'a pas jugé de le convoquer à ce match.

Ce changement au niveau de la formation d'entrée montre, si besoin est, le grand choix que possède Azaïez, une opportunité de plus de faire tourner l'effectif et d'installer, par la même occasion au sein de l'effectif, une concurrence saine. « Le CAB est sur le bon chemin, la marge de progression est importante et nous pouvons encore développer les qualités techniques des joueurs», ajoute-t-il.

Ces deux bons résultats doivent être un stimulant supplémentaire, sans plus, pour les matches à venir... Il reste beaucoup de travail à effectuer pour se hisser à un niveau plus élevé. Une équipe avertie en vaut deux!