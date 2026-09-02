Tunisie: Basket - Eliminatoires du mondial - L'équipe de Tunisie 4ème du groupe E - Reconstruction pénible

La 4e fenêtre de Radès n'a pas été un franc succès. Et ce goût d'inachevé face au Soudan du Sud où nous étions proches de gagner. Pas la peine de dramatiser.

Il reste encore une dernière fenêtre pour espérer aller au mondial. L'équipe de Tunisie est actuellement 4e avec 14 points à deux points du Cameroun et du Soudan du Sud. La qualification s'éloigne logiquement à moins d'un miracle en février pour se classer deuxième ou meilleur troisième. Une victoire pas très convaincante devant le Cap Vert, une large défaite face au Cameroun ( un relâchement total et une résignation même si l'adversaire était plus fort) et une courte mais frustrante défaite face au Soudan du Sud, le bilan n'est pas très fameux.

Mais c'est la réalité de notre basket, de nos joueurs, de nos entraîneurs. On ne domine plus l'Afrique comme avant, l'équipe est en pleine reconstruction douloureuse qui demande tant de moyens et de patience. Adel Tlatli a-t-il bien dirigé ses affaires et exploité les possibilités des siens ? En trois fenêtres, son bilan est juste moyen, avec des hauts et des bas. On a vu le cinq tunisien affaibli et instable dans l'ensemble, mais sur certains matches, les équipiers de Abada (le meilleur joueur de loin) ont été appliqués.

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Face à un adversaire plus costaud et aux joueurs qui évoluent au haut niveau, l'équipe de Tunisie a bien joué et mérité même de gagner contre les Sud-Soudanais. C'est toujours ce fléchissement à la fin qui nous coûte cher : le Soudan du Sud n'a pas trouvé les solutions, il a usé de son métier et profité des erreurs de placement et des nombreux « turnovers » pour l'emporter de justesse.

Côté tunisien, l'adresse dans les tirs à trois points, la bonne défense regroupée en zone a été utile, mais vers la fin, il nous a manqué le savoir-trancher. On a bien aimé le dernier match avec des Abada, Toumi, Mnafed et Ben Yahia qui ont donné une bonne image. Maintenant, il ne faut pas lâcher prise, cinq mois nous séparent du dernier et minime espoir de se qualifier au mondial.

Le plus important est de se rappeler que nous sommes en train de rebâtir une équipe en attendant une meilleure qualité. Soyons patients et un peu indulgents vis-à-vis de cette équipe qui n'a plus le niveau des années fastes. On essayera toujours de jouer avec application défensive, de ne pas penser que nous sommes meilleurs. Les choses ont changé sur notre basket. Et à la base, les clubs ont été fragilisés et marginalisés des temps de Ali Benzarti dont les dérapages et les mauvais choix techniques et humains se payent encore aujourd'hui.