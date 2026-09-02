Tunisie: Le SNJT - Les questions du quotidien des citoyens doivent être au coeur du traitement médiatique

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé, ce mardi matin, les institutions médiatiques et les journalistes à accorder la priorité aux questions directement liées au quotidien des citoyens et à ne pas les considérer comme des sujets d'importance moindre.

Selon le syndicat, ces questions doivent être traitées comme des enjeux d'intérêt général, qui méritent d'être examinés, analysés et suivis de près.

Dans un communiqué rendu public ce mardi, le SNJT a souligné que le service public de l'information doit partir de la réalité vécue par les citoyens. Il a précisé que les questions relatives à l'eau, à l'électricité, à la santé, aux transports, aux prix, à l'environnement, aux services administratifs et à l'éducation ne constituent pas des dossiers secondaires par rapport aux questions politiques.

Elles sont au coeur de la vie publique, dans la mesure où elles touchent directement aux droits des citoyens et à leur relation avec l'État et les institutions publiques.

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Le syndicat a également mis en avant l'importance de protéger l'indépendance du journaliste dans l'exercice de sa mission, soulignant que la reddition de comptes des pouvoirs publics et des institutions, l'évaluation de leurs performances et la mise en lumière de leurs manquements constituent des composantes essentielles de la mission journalistique.

Dans nos archives Révision de la loi sur les drogues : Une initiative parlementaire pour alléger les peines des consommateursLe SNJT a, par ailleurs, recommandé de placer le citoyen au coeur de la couverture médiatique, de développer les enquêtes fondées sur les données et d'investir davantage dans le journalisme de données et le journalisme d'analyse, afin d'éviter que le citoyen ne reste confronté à une information fragmentée.

Le syndicat a également insisté sur la nécessité pour les médias de retrouver leur rôle d'intermédiaire entre les citoyens et les institutions, de faire entendre la voix des citoyens auprès des décideurs, de leur fournir les informations nécessaires à la compréhension des politiques publiques, de scruter les performances des institutions et de faire de l'information un outil de responsabilisation, de participation et d'amélioration des services publics.

Dans ce contexte, le SNJT a appelé les médias à lancer des ateliers et des dossiers journalistiques spécialisés et à renforcer la coopération entre les journalistes et les institutions médiatiques afin de produire des enquêtes approfondies et des articles d'analyse, ainsi que des communiqués de presse ouverts, dans le but de redonner toute sa place au rôle des médias en tant que véritables services publics au service de la société.