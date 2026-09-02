Tunisie: Infrastructures à l'Ariana - Enveloppe de 10,5 millions de dinars validée pour la modernisation routière de Raoued

La Haute commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics approuve le grand chantier de réhabilitation des structures urbaines de la commune de Raoued. Les chantiers, qui cibleront 132 artères réparties sur 7 districts d'habitation, démarreront au début du mois d'octobre 2026 pour une durée d'exécution de 350 jours.

Ce grand projet de requalification urbaine de la municipalité de Raoued, relevant du gouvernorat de l'Ariana s'inscrit dans le cadre du développement des infrastructures de base et de la mise aux normes des réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Portant sur un montant d'investissement consolidé de 10,5 millions de dinars, cette décision administrative lève les derniers verrous techniques qui bloquaient le lancement de cette campagne de mise à niveau territoriale d'envergure.

La feuille de route opérationnelle détaillée par le secrétaire général chargé de la gestion courante de la municipalité de Raoued, Chokri Omar, met en évidence une approche globale qui intègre l'ensemble des subdivisions administratives de la zone. Les brigades de travaux publics interviendront de manière simultanée pour restructurer et moderniser un réseau linéaire comprenant 132 avenues et voies de desserte de quartier.

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Ce périmètre d'aménagement est réparti sur les 7 districts territoriaux majeurs de la localité, englobant les zones résidentielles de Raoued, Borj Touil, Sidi Amor, Jaafar, El Ghazala, N'khilet ainsi que la Cité Elfadhla. Les ingénieurs municipaux préparent actuellement les ordres de service pour un démarrage effectif des chantiers de terrassement fixé au tout début du mois d'octobre 2026, la durée réglementaire d'exécution des contrats ayant été arrêtée à un maximum de 350 jours de travaux continus.

Dans nos archives Violence scolaire : 627 cas signalés, le ministère met en place un plan d'actionL'architecture financière de cet investissement public fait l'objet d'une ventilation sectorielle rigoureuse pour garantir la performance des futures infrastructures souterraines et de surface. Le segment principal de l'enveloppe, doté de 6,7 millions de dinars, est exclusivement affecté aux opérations de terrassement, de réfection de la chaussée et d'asphaltage des voies dégradées.

Un budget complémentaire de 2,6 millions de dinars est quant à lui sanctuarisé pour l'édification de collecteurs de drainage des eaux pluviales, un dispositif hydraulique indispensable pour prévenir les risques d'inondation de la chaussée lors des épisodes pluvieux automnaux.

Une ligne de crédit de 1,2 million de dinars est mobilisée pour le pavage et la mise aux normes de sécurité des trottoirs, l'objectif global de ce plan d'ingénierie urbaine est d'éradiquer les disparités de voirie et d'élever la qualité du cadre de vie des résidents de l'Ariana.