Tunisie: Pourquoi - Les plaques minéralogiques

1 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Malgré les mesures qui ont été édictées dernièrement concernant les plaques minéralogiques et qui comprennent de lourdes amendes et même des poursuites pénales, de nombreux véhicules continuent à circuler dans l'illégalité, parfois même sans l'une ou les deux plaques à la fois.

Ne parlons pas de l'éclairage. Mais cela n'est rien à côté de ceux qui se croient au-dessus des lois et qui -- dans leurs voitures rutilantes -- utilisent des plaques avec des numéros en noir sur fond blanc.

Pire, il y en a même qui, sur le même véhicule, utilisent des plaques avec deux immatriculations différentes. Incroyable, mais vrai !

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.