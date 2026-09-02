Tunisie: Pourquoi - Les plaques minéralogiques

Malgré les mesures qui ont été édictées dernièrement concernant les plaques minéralogiques et qui comprennent de lourdes amendes et même des poursuites pénales, de nombreux véhicules continuent à circuler dans l'illégalité, parfois même sans l'une ou les deux plaques à la fois.

Ne parlons pas de l'éclairage. Mais cela n'est rien à côté de ceux qui se croient au-dessus des lois et qui -- dans leurs voitures rutilantes -- utilisent des plaques avec des numéros en noir sur fond blanc.

Pire, il y en a même qui, sur le même véhicule, utilisent des plaques avec deux immatriculations différentes. Incroyable, mais vrai !