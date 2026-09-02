Tunisie: Genesis GV70 - Quand l'habitacle devient une expérience à part entière

Dans l'automobile premium, l'expérience ne se joue plus uniquement sur la route. Elle se construit aussi dans l'habitacle, dans la manière dont les technologies s'intègrent, dont les matériaux se répondent et dont chaque commande trouve naturellement sa place. C'est précisément cette approche que vient distinguer le Genesis GV70, récompensé par un Wards 10 Best Interiors & UX Award 2026.

Dans sa version 3.5T Sport Prestige, le SUV associe une présentation particulièrement travaillée à une technologie pensée pour accompagner le conducteur plutôt que de s'imposer à lui. L'ensemble s'inscrit dans la philosophie « Beauty of White Space » de Genesis, qui privilégie une architecture épurée et un équilibre entre formes, matières et fonctionnalités.

Cuir Nappa, fibre de carbone, pavillon en suédine : les finitions participent à cette impression de raffinement, tandis que certains équipements viennent directement renforcer le confort à bord. Le siège conducteur Ergo Motion, la climatisation tri-zone ou encore les commandes vocales améliorées répondent ainsi à des usages très concrets.

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La technologie occupe elle aussi une place centrale, mais avec l'ambition de rester intuitive. Le nouveau système intégré de 27 pouces OLED réunit instrumentation et affichage central dans un même ensemble. Le GV70 accueille également un nouveau mode Terrain, capable d'adapter le comportement du véhicule à différents types de surfaces, de la neige au sable.

Cette attention portée à l'expérience s'étend aux technologies d'assistance à la conduite, avec notamment le Highway Driving Assist 2, ainsi qu'aux équipements de confort et de connectivité comme le système audio Bang & Olufsen et Genesis Digital Key 2.

Pour WardsAuto, qui évalue chaque année les véhicules sur la qualité de leur design intérieur, leurs matériaux, leur ergonomie, leur connectivité et leurs technologies d'assistance, le GV70 s'inscrit ainsi parmi les modèles qui font évoluer les standards de l'habitacle automobile.

Cette distinction est également la deuxième obtenue par Genesis dans cette catégorie, après celle décernée au GV60 en 2023. Elle vient surtout confirmer une direction claire pour la marque : penser le luxe automobile autant dans ce que l'on ressent à bord que dans ce que la voiture est capable de faire.