Tunisie: Remerciements - Lilia Bent Abderrazek MEHIRI

M. Nebil JABER, son fils Aziz JABER et sa maman Bouthaina ABROUGUI remercient tous les chefs de mission diplomatiques accrédités en Tunisie, ainsi que tous les proches, parents, alliés et amis qui ont partagé avec nous notre immense douleur suite au décès de notre chère et regrettée

Lilia Bent Abderrazek MEHIRIVeuve Khemaïs JABER(Militante de la première heure, mouvement national et UNFT - Doyenne de la Famille Mehiri)

survenu le 22 août 2026 et inhumée le 23 août 2026 au cimetière Sidi Bou Saïd.

Dans nos archives DECES ET FARK : Najiba HAMZANos remerciements s'adressent particulièrement aux familles parentes, alliées et amies: Jaber, Mehiri, Chine, Belghaïeb, Belkhiria, Abrougui, Mouelhi, Ben Fredj, Beji, Cherif, Triki, Nafti, Arfaoui, Tabassi, Riahi, Klibi, Ouerdiane Bacha, Ben M'Rad, Ben Othman, Manjour, Remadi, Kabaou, Bachraoui, Messaleti, Boujemaâ Majoul, Chaieb, Mahsni, Zouaoui, Bargou, Bembli, Ben M'barek, Salaani et Kochbati.

Tout en priant Dieu le Tout-Puissant de les préserver de tout malheur et les priant de réciter la Fathiha pour que l'âme de la défunte repose en paix.