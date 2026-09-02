Tunisie: Eau du robinet - L'INSSPA confirme sa conformité aux normes sanitaires

L'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) a confirmé la sécurité sanitaire de l'eau potable distribuée à travers les réseaux publics relevant de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), assurant qu'elle est conforme aux normes sanitaires en vigueur et propre à la consommation.

Dans un communiqué, l'INSSPA a précisé qu'elle poursuit régulièrement le contrôle de l'eau potable distribuée par les réseaux publics, à travers le prélèvement d'échantillons soumis à des analyses microbiologiques et physico-chimiques.

Ces contrôles portent également sur la mesure du taux de chlore résiduel, afin notamment de vérifier l'efficacité des opérations de désinfection et de garantir la sécurité sanitaire de l'eau destinée à la consommation.

Des analyses conformes aux normes

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Dans nos archives La "Dakhla du Bac Sport" fait 11 blessés parmi les élèves à ChebbaSelon l'INSSPA, les résultats des analyses officielles réalisées jusqu'à présent ont confirmé la conformité des échantillons aux normes sanitaires en vigueur.

Les analyses ont également attesté de la sécurité microbiologique de l'eau et de son aptitude à la consommation.

L'INSSPA assure par ailleurs que les opérations de contrôle périodique de l'eau distribuée par le réseau public se poursuivent.

L'Instance indique que les mesures nécessaires sont prises chaque fois que cela s'avère nécessaire, dans le cadre de sa mission de protection de la santé des consommateurs et de garantie de la sécurité sanitaire de l'eau destinée à la consommation.