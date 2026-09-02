Tunisie: L'APIA débloque 19,6 millions de dinars pour des projets à Bizerte, Manouba et Sfax

Lors de sa 8e session ordinaire de l'exercice 2026, la commission nationale d'octroi des avantages rattachée à l'Agence de promotion des investissements agricoles, (APIA) a validé un package financier de 19,6 millions de dinars.

Réunis ce mardi 1er septembre 2026, les membres de la commission technique précitée ont accordé leur feu vert à une série d'opérations de modernisation et d'extension d'exploitations réparties sur les gouvernorats de Bizerte, La Manouba et Sfax. Les engagements budgétaires approuvés s'élèvent à un montant global consolidé de 19,6 millions de dinars, une dotation exclusivement fléchée vers le renforcement technologique des flottilles de pêche maritime et l'optimisation des rendements des cultures de la filière agricole.

Parallèlement au soutien des structures industrielles existantes, le plan d'intervention intègre donc un volet d'insertion économique à destination de la jeune génération d'entrepreneurs ruraux. Les planificateurs de l'agence ont acté le déblocage d'une ligne de crédits fonciers bonifiés d'une valeur totale de 337,8 mille dinars.

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Ces financements spécifiques sont mis à la disposition exclusive de jeunes promoteurs diplômés de l'enseignement supérieur agronomique pour financer l'acquisition directe de parcelles foncières d'une superficie globale de 14,2 hectares, localisées dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine.

Dans nos archives Lancement d'un un nouveau programme de l'Organisation Nationale des Entrepreneurs: du sur mesure pour les jeunes diplômésCe mécanisme d'accès à la propriété foncière vise à pérenniser l'installation des jeunes exploitants dans les régions prioritaires de l'intérieur, favorisant l'introduction de nouvelles pratiques culturales résilientes face aux mutations climatiques et consolidant le tissu des jeunes pousses agricoles du pays.