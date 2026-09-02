Tunisie: La consommation d'eau minérale a quadruplé en juillet 2026 selon le ministère du Commerce

Le directeur des recherches économiques au sein du ministère du Commerce et du Développement des exportations, Samir Khalfaoui, analyse les flux de consommation intérieure en matière d'eau minérale sous l'effet du stress climatique estival et dresse le bilan d'une offensive qui vise d'endiguer les dérives spéculatives.

Invité aujourd'hui, mardi 1er septembre 2026, au micro de la Radio Nationale, le responsable, a dévoilé des indicateurs statistiques inédits. On en retient de prime abord que les brigades de contrôle ont d'ores et déjà relevé 750 infractions et saisi plus de 700 000 litres de bouteilles pour saturer les circuits officiels de distribution.

Ceci dit, les données comptables consolidées révèlent que la consommation nationale d'eau minérale embouteillée a été multipliée par 4 au cours du seul mois de juillet 2026 par rapport aux moyennes saisonnières ordinaires. L'intervenant explique que cette accélération géométrique de la demande a exercé une pression logistique extrême sur les 31 unités de conditionnement du pays et a favorisé l'émergence de circuits de commercialisation parallèles et clandestins.

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Pour contrecarrer ces manoeuvres de rétention de stocks et rétablir la transparence des transactions, la tutelle a ordonné le déploiement d'une campagne de contrôle sectorielle d'envergure tout au long du mois d'août 2026, a laissé entendre M. Khalfaoui. Le bilan opérationnel présenté par le haut responsable fait justement état de la constatation de 750 infractions économiques majeures à la suite d'inspections inopinées menées chez les grossistes, les détaillants et au sein des établissements de restauration. «

Les délits répertoriés concernent principalement le non-respect des marges bénéficiaires légales, le refus de vente injustifié entre professionnels et la facturation occulte, des pratiques abusives destinées à provoquer une pénurie artificielle pour gonfler indûment les prix de détail au détriment du consommateur », a indiqué le responsable.

Il a ajouté que l'offensive menée par les brigades du contrôle économique, en coordination étroite avec les services de la sûreté nationale, s'est matérialisée sur le terrain par la saisie conservatoire d'un volume global supérieur à 700 000 litres d'eau minérale dissimulés dans des entrepôts non déclarés.

« Conformément aux protocoles réglementaires de régulation de crise, la totalité de ces cargaisons confisquées a fait l'objet d'une réinjection immédiate et obligatoire au sein des circuits de distribution réguliers, avec une priorité d'approvisionnement accordée aux grandes et moyennes surfaces », a-t-il noté. La direction générale, indique-t-il encore, confirme que la valeur financière de ces saisies a été intégralement consignée auprès de la Trésorerie générale de la Tunisie, ce qui réaffirme sa détermination à maintenir une grande surveillance jusqu'au rétablissement complet des cadences ordinaires de livraison des usines.