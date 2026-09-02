Tunisie: Eau en bouteille - La distribution 'intensive' sera étendue à tous les gouvernorats

Les opérations de distribution "intensive" d'eau en bouteille, actuellement menées dans les grandes surfaces du Grand Tunis, seront prochainement étendues à l'ensemble des gouvernorats, a annoncé, ce mardi, la Chambre syndicale des grandes surfaces relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA).

Selon son président, Hédi Bakour, ces opérations, menées en coordination avec les autorités, se poursuivront jusqu'à "l'amélioration de la situation", notamment avec la baisse des températures et le recul de la consommation.

Avant la crise actuelle, les grandes surfaces assuraient environ 20 % de la distribution nationale d'eau en bouteille. Cette part est toutefois passée, ces derniers jours, à 50 à 70 %, selon Bakour.

L'eau en bouteille a ainsi représenté entre 85 et 90 % du total des ventes des grandes surfaces au cours des quatre derniers jours, de vendredi à lundi.

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La consommation a quadruplé en juillet

Le directeur des études économiques au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Samir Khalfoui, a, de son côté, indiqué à la Radio nationale que la consommation d'eau en bouteille avait quadruplé en juillet par rapport à son niveau habituel.

Cette forte hausse est notamment liée à la vague de chaleur exceptionnelle enregistrée durant cette période et à l'augmentation conséquente de la demande.

Le responsable a également expliqué que des interruptions de production dans plusieurs usines d'embouteillage, en raison de coupures d'électricité, ainsi que les perturbations de l'approvisionnement en eau du robinet ont contribué à accentuer la pression sur les stocks.

Cette situation a conduit à l'épuisement du stock national de régulation à la mi-juillet, alors que celui-ci devait initialement couvrir les besoins jusqu'à la fin du mois d'août.

Les stations d'embouteillage ont retrouvé leur capacité normale

Selon Samir Khalfoui, l'ensemble des stations d'embouteillage ont désormais retrouvé leur capacité de production habituelle.

Dans nos archives La "Dakhla du Bac Sport" fait 11 blessés parmi les élèves à ChebbaLe ministère du Commerce leur a demandé d'augmenter leur rythme de production « au maximum », y compris en travaillant durant les samedis et dimanches. L'objectif est de parvenir à « une nette amélioration et une stabilisation de l'approvisionnement dans les prochains jours », a-t-il indiqué.

Parallèlement, les services du contrôle économique ont saisi, au cours du mois d'août, plus de 700.000 litres d'eau en bouteille pour des infractions liées notamment à des hausses excessives des prix, au monopole et à la spéculation.

Face à la forte demande, le responsable du ministère du Commerce a appelé les consommateurs à ne pas se précipiter pour acheter de grandes quantités d'eau en bouteille afin de constituer des stocks à domicile.

Il a assuré que l'approvisionnement est assuré quotidiennement et qu"'il n'y aura aucune interruption de la distribution", laquelle se déroule sous le contrôle des services compétents.

10 millions de litres consommés quotidiennement en été

La Tunisie compte actuellement 31 stations d'embouteillage d'eau minérale, selon l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie.

La consommation d'eau en bouteille représente environ 40 % de la production nationale annuelle entre juin et septembre, avec un niveau quotidien estimé à près de 10 millions de litres, contre environ 7 millions de litres durant le reste de l'année.

Une étude de marché réalisée en mars 2013 avait par ailleurs relevé une tendance des consommateurs tunisiens à constituer spontanément des stocks d'eau en bouteille en prévision d'éventuelles pénuries, un comportement susceptible d'accentuer les tensions sur l'approvisionnement.

La même étude avait fait ressortir un taux de satisfaction de 63 % à l'égard de l'eau en bouteille, le niveau le plus élevé parmi les différents produits alimentaires étudiés.