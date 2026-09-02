Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Les référentiels des CQP passent au crible des experts

Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle poursuit la mise en place des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP).

À travers la Direction de la Formation tout au Long de la Vie (DFTLV), il a lancé, mardi 1er septembre 2026, la deuxième session des ateliers de validation technique des référentiels des CQP. La cérémonie s'est tenue au Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (CIDFOR), à Cocody.

Cette deuxième session fait suite à une première série de travaux ayant permis d'engager la validation technique des référentiels de trois CQP dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Prévue de septembre à novembre 2026, la nouvelle phase comprend plusieurs séries d'ateliers consacrés à l'examen des différents référentiels élaborés dans le cadre du développement des CQP.

La première série de travaux se déroule les 1er, 4 et 8 septembre. Elle porte successivement sur les Référentiels des métiers et des compétences (RMC), les Référentiels de formation (RF), ainsi que les Référentiels d'évaluation et de certification (REC).

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Une étape de validation

L'objectif de ces rencontres est de soumettre les documents élaborés à une analyse technique, afin de vérifier leur conformité aux exigences méthodologiques et réglementaires en vigueur. Il s'agit notamment de parvenir à des référentiels suffisamment cohérents pour encadrer la formation, l'évaluation et la certification des compétences professionnelles.

Pour Mme Kakou Yao Rita, Directrice générale de l'Apprentissage et de la Formation continue (DGAFC), ces ateliers constituent une occasion de réfléchir à l'évolution de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Elle a notamment insisté sur le rôle que pourraient jouer les CQP dans l'adéquation entre les compétences disponibles et les besoins des secteurs productifs.

Renforcer la qualification professionnelle

Représentant le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Mohamed Nour Diarrassouba, Conseiller technique, a salué la tenue de ces travaux. Selon lui, ils s'inscrivent dans une démarche visant à renforcer les mécanismes de qualification et de certification, à améliorer leur accessibilité et à favoriser une meilleure reconnaissance des compétences dans les parcours professionnels.

Avant le lancement des travaux, le représentant du ministre a appelé les participants à privilégier le dialogue, la rigueur et la responsabilité. Les conclusions attendues de ces différentes sessions doivent permettre de finaliser les référentiels et de consolider le dispositif ivoirien de formation et de qualification professionnelles.

À travers cette démarche, l'enjeu est de disposer de certifications davantage en phase avec les réalités des métiers et les besoins du marché du travail.