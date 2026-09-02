Afrique: Troisième fraction de l'impôt foncier - La date limite de paiement fixé au 15 septembre

La date limite pour le paiement de la troisième fraction de l'impôt foncier dû au titre de l'année 2026, est fixée au 15 septembre 2026, annonce le directeur général des Impôts, Abou Sié Ouattara, dans un communiqué publié le 31 août 2026.

Cette décision concerne les personnes physiques propriétaires de terrains nus, bâtiments, maisons, appartements et magasins. En effet, les propriétaires qui n'auraient pas reçu leurs avis d'imposition sont invités à se rendre dans les centres des impôts du lieu de situation de leurs biens immobiliers, pour les retirer et procéder au paiement de leur impôt foncier avant la date indiquée.

Par ailleurs, les contribuables concernés peuvent également recevoir les avis d'imposition via leur adresse électronique ou par WhatsApp en transmettant à l'adresse suivante : directioncadastre1@dgi.gouv.ci, leur numéro de compte contribuable, leur numéro WhatsApp ou leur adresse électronique.

En outre, le directeur général des impôts informe les contribuables que le paiement peut se faire par téléphone mobile aux syntaxes suivantes : #144# ou #144*451# pour l'opérateur Orange CI ; *133# ou *133*115# pour l'opérateur MTN CI et *155# ou *155*4*6*1# pour l'opérateur Moov Africa CI.

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Comptant sur le civisme fiscal de tous, le directeur général des impôts, Abou Sié Ouattara, précise que « passé le délai du 15 septembre 2026, il sera fait application des pénalités et autres sanctions fiscales prévues par la législation en vigueur ».