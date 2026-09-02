Cote d'Ivoire: Club Esprit 51 - Nialé Kaba partage les clés d'un parcours d'exception au sommet de l'État

La 51e édition du Club Esprit se tiendra, le vendredi 11 septembre 2026, à partir de 18h 30 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody.

À cette occasion, Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, sera l'invitée d'honneur autour du thème : « La compétence suffit-elle pour réussir ? »

Cette rencontre se veut un espace de réflexion et d'échanges sur les notions de réussite, de leadership et les exigences liées à l'exercice de hautes responsabilités. Au-delà des diplômes, de l'expertise et des compétences techniques, la question sera de savoir quels sont les véritables facteurs qui permettent de progresser, d'inspirer confiance et de bâtir une carrière durable?

Personnalité mise à l'honneur dans le numéro 51 du magazine Esprit, Nialé Kaba partagera son expérience, ses convictions ainsi que les enseignements tirés de son parcours au plus haut niveau de l'État ivoirien.

Cette édition du Club Esprit offrira ainsi aux participants l'opportunité d'écouter, d'échanger et de prendre du recul sur les valeurs et les qualités qui font la différence dans un parcours professionnel et humain.