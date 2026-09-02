Sénégal: Université de Matam - Le retard du chantier préoccupe le recteur

Le recteur de l'Université Souleymane Niang de Matam, Mamadou Sidibé, a appelé l'entreprise chargée des travaux à accélérer le rythme du chantier afin de permettre à l'établissement d'ouvrir ses portes en octobre 2026, conformément aux engagements annoncés par les autorités.

En visite sur le chantier mardi, le recteur a fait part de son inquiétude face à l'évolution des travaux. « Nous commençons à être inquiets parce que nous ne constatons pas une très grande évolution des travaux », a-t-il déclaré. Mamadou Sidibé a notamment pointé les difficultés liées à l'acheminement des matériaux de construction, régulièrement évoquées par l'entreprise. « Chaque fois, on nous parle de matériaux qui ne sont pas encore acheminés, d'un problème d'acheminement », a-t-il déploré, invitant l'entreprise à prendre les dispositions nécessaires pour respecter les délais.

Le recteur a également demandé aux autorités de renforcer la pression sur l'entreprise afin que le calendrier annoncé soit tenu. Il a rappelé que l'ouverture de l'Université de Matam, au même titre que celle de l'Université du Sénégal oriental, a été annoncée pour l'année universitaire 2026-2027.

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Interrogé sur l'éventualité de difficultés de trésorerie qui expliqueraient le retard, Mamadou Sidibé a écarté cette hypothèse, précisant ne disposer d'aucune information en ce sens. Il a toutefois reconnu que les problèmes d'acheminement des matériaux pourraient être liés au contexte international et aux perturbations du transport maritime.

Pour le recteur, ces contraintes ne sauraient toutefois justifier un retard dans la livraison des infrastructures. « Le contexte international qu'ils ont évoqué comme frein ne peut pas être une excuse, parce que la parole de l'autorité est sacrée », a-t-il martelé.