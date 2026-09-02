Sénégal: Yeumbeul - Quatre individus poursuivis pour harcèlement sexuel et transmission présumée du VIH

2 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Commissariat d'arrondissement de Yeumbeul Comico a procédé au déferrement au parquet de quatre individus poursuivis pour plusieurs faits présumés, notamment association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, acte contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d'autrui.

L'affaire a débuté dans la nuit du 29 août 2026, vers 00 h 29. De retour d'une mission d'intervention, les éléments de la Brigade de recherches ont conduit au commissariat un individu soupçonné de harcèlement sexuel.

Selon les éléments de l'enquête, son interpellation faisait suite à la plainte d'un homme qui aurait reçu des avances à caractère sexuel après que le mis en cause eut obtenu son numéro de téléphone en se présentant comme un client intéressé par ses services.

Entendu sur les faits, le suspect aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Son placement en garde à vue et les investigations menées par les enquêteurs auraient ensuite permis d'identifier plusieurs personnes avec lesquelles il aurait été en contact.

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Les investigations ont également porté sur l'exploitation des téléphones portables saisis. Les enquêteurs indiquent avoir découvert, notamment sur WhatsApp et Messenger, des échanges qu'ils présentent comme faisant état de relations intimes entre les personnes concernées. Par ailleurs, des réquisitions sérologiques adressées au Centre de santé de Keur Massar auraient révélé que deux des mis en cause sont séropositifs au VIH.

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