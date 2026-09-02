Congo-Kinshasa: Un projet anti-érosion de 1,5 million USD ravive l'espoir au Camp Munganga au pays

Les travaux de construction d'un collecteur d'eau sont en cours au Camp Munganga, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, pour lutter contre l'érosion qui affecte cette partie de la capitale depuis quelques mois.

Financé par le gouvernement congolais à hauteur de près de 1,5 million de dollars américains, le chantier est exécuté par l'Office des voiries et drainage (OVD). Il fait notamment suite aux plaidoyers menés par l'ONGD COTENEPROD.

Les riverains saluent les travaux

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Sur le terrain, mardi 1er septembre, Radio Okapi a constaté l'avancement des travaux de construction du collecteur sur l'avenue REGIDESO.

Les habitants du Camp Munganga saluent le lancement de ce chantier, tout en appelant à une accélération des travaux. Ils souhaitent également la construction ou l'asphaltage d'une route afin de faciliter la circulation et de désenclaver le quartier.

Les riverains demandent par ailleurs la réparation des conduites d'eau endommagées dans la zone. Selon eux, les fuites d'eau contribuent à fragiliser les sols et à aggraver les problèmes d'érosion.

Préserver le collecteur

Les habitants appellent également la population à préserver l'ouvrage en évitant d'y jeter des déchets susceptibles de boucher le collecteur.

« Nous avons beaucoup souffert à cause de cette érosion. [...] Nous appelons aussi la population à garder ce collecteur propre et à ne pas le transformer en poubelle », témoigne un riverain.

Les travaux doivent notamment contribuer à améliorer l'évacuation des eaux et à protéger les habitations exposées aux effets de l'érosion dans cette partie de Ngaliema.