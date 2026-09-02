Afrique: Volleyball - Battue par le Nigeria, le pays jouera la 11e-12e place contre la Zambie

2 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards dames de la République démocratique du Congo (RDC) ont été battues par le Nigeria (2-3), mardi 1er septembre 2026, au Ulinzi Complex de Nairobi, au Kenya, lors d'un match de classement pour les 9e à 12e places du Championnat d'Afrique féminin de volleyball.

Le Nigeria renverse la rencontre

La RDC avait pourtant bien entamé la rencontre en remportant les deux premiers sets, respectivement 25-20 et 25-22.

Les Nigérianes ont ensuite réagi en s'adjugeant les troisième et quatrième sets, 25-21 et 25-13, ramenant les deux équipes à égalité.

Au tie-break, les deux sélections sont restées au coude-à-coude. Le Nigeria a finalement remporté le set décisif 15-13, portant le score final à 3 sets à 2.

La RDC face à la Zambie

Cette victoire permet au Nigeria de disputer la 9e-10e place face au Mali.

La RDC, pour sa part, jouera la 11e-12e place contre la Zambie dans le cadre de ce Championnat d'Afrique féminin de volleyball Nairobi 2026.

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