Congo-Kinshasa: Denise Nyakeru Tshisekedi au chevet des orphelins de Saint-Joseph à Mbuji-Mayi

La Distinguée Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a apporté son soutien aux enfants de l'orphelinat Saint-Joseph de Mbuji-Mayi la veille de la rentrée scolaire.

Des kits scolaires, des vivres et des produits de première nécessité ont constitué le don remis à ces enfants dans le cadre des actions de la Fondation LONA. Le colis comprenait notamment du riz, de la semoule, du sucre, de l'huile, des tomates, des pâtes alimentaires, du savon, ainsi que des cartables, cahiers, stylos et crayons mais aussi des jouets pour les tout-petits.

Avec un coeur de mère, la Distinguée Première Dame a veillé à ce que son geste réponde non seulement aux besoins scolaires des bénéficiaires, mais également à certains de leurs besoins alimentaires et d'hygiène, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Pour la responsable de l'orphelinat Saint-Joseph, Soeur Bernadette Kapinga Kabwe, ce geste vient répondre à des besoins réels des enfants, filles et garçons, en âge d'aller à l'école. Elle a salué cette initiative et encouragé la Première Dame à poursuivre ses actions en faveur des personnes démunies.