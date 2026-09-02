Afrique: Diplomatie - Le pays et Israël consolident leur partenariat stratégique

Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu le 1er septembre 2026, à Jérusalem, la capitale de l'État d'Israël, avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Isaac Herzog.

La discussion entre les deux personnalités a tourné essentiellement autour du renforcement de la coopération bilatérale entre leurs pays. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des discussions fructueuses entamées en novembre 2025 à Kinshasa. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté d'unir leurs efforts autour de projets portant sur la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, la santé, l'innovation, la formation et les investissements.

Le président israélien a souligné que ces échanges traduisent une volonté commune de donner une nouvelle dimension à la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Etat d'Israel. " Notre ambition est de bâtir avec Israël un partenariat moderne, pragmatique et mutuellement bénéfique, qui ne se mesure pas seulement aux accords que nous signons, mais à leur mise en oeuvre et aux résultats qu'ils produisent pour nos deux peuples ", a, pour sa part, déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi.

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Auparavant, le président congolais avait échangé avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Leurs échanges ont porté sur des questions d'intérêt commun concernant des secteurs stratégiques, notamment la sécurité, la défense, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les hautes technologies.

En marge de ce déplacement, le président Félix Tshisekedi s'est rendu au Mémorial de Yad Vashem pour honorer la mémoire des six millions de victimes juives de la Shoah. Après une visite émouvante du Musée et de la Salle des Noms, le chef de l'État congolais a déposé une couronne de fleurs et ravivé la Flamme du Souvenir dans la Crypte du Mémorial. Par ce geste hautement symbolique, le président Tshisekedi a tenu à exprimer la profonde solidarité de la RDC et son engagement contre l'antisémitisme, le crime de génocide et toutes les formes de discrimination. Et de rappeler avec force qu'aucun crime ne doit être dissous dans l'oubli et qu'aucune victime ne doit être ensevelie sous le silence de l'histoire.