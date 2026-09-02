Congo-Brazzaville: Force publique - Quarante-deux officiers obtiennent le diplôme du CPOA

Les stagiaires en provenance de différentes composantes de la force publique congolaise et des forces armées de la Guinée-Conakry ont reçu leurs diplômes du Cours de perfectionnement d'administration (CPOA), le 1er septembre, à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, après six mois d'enseignements.

Le cours de perfectionnement des officiers d'administration, session 2026, a été organisé afin d'offrir une formation complémentaire aux officiers d'administration déjà détenteurs de l'application « Administration ». Grâce à ce cours, l'officier d'administration développe une expertise approfondie dans les différents domaines de l'administration militaire et acquiert les outils, méthodes et compétences nécessaires pour assurer efficacement la coordination des services administratifs et financiers. Pour atteindre cet objectif, un programme exigeant et spécialisé a été élaboré et mis en oeuvre en deux phases successives, chacune répondant à des objectifs pédagogiques précis.

La première phase d'une durée de 45 jours, dite partie militaire, a eu pour objectif de donner aux stagiaires des connaissances militaires de niveau commandant d'unité, phase qui s'est déroulée en salle pour la partie théorique ainsi qu'à Bilolo et Kouala- Kouala pour la partie pratique.

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La deuxième phase, plus longue, dite « coeur de métier », s'est ouverte par l'organisation d'un séminaire pédagogique. Celui-ci a permis de rappeler les objectifs du cours, d'harmoniser les pratiques d'enseignement et de mettre l'accent sur les compétences à développer afin de préparer les stagiaires à assumer pleinement les fonctions de chef des services administratifs.

Durant cette phase de formation, les stagiaires ont pris part à un ensemble d'enseignements magistraux dispensés par des instructeurs issus de la force publique, des enseignants-chercheurs de l'Université Marien-Ngouabi ainsi que par des experts reconnus, provenant de divers secteurs d'activité....

D'après les résultats rendus publics par le directeur du cours, le commissaire lieutenant-colonel Arthur Moizibi Poue, le taux de réussite est de 100%. La moyenne générale de la promotion est de 14,14/20. La moyenne la plus forte est de 15,78/20 ; la plus faible est de 12,66/20.

Clôturant la formation, le directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire général de 2e classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, a rappelé aux stagiaires que le diplôme qu'on vient de leur remettre ne constitue pas simplement une ouverture vers un nouveau grade. Il leur donne surtout la capacité de prétendre aux fonctions de chef des services administratifs au sein des corps de troupe et organismes assimilés, ou les commandements de tutelle.

Nos forces ont un besoin croissant de personnels administratifs compétents, rigoureusement formés, capables de défendre et de garantir les droits individuels et collectifs des militaires, policiers et gendarmes.

« Par ailleurs, d'importantes réformes sont actuellement engagées dans plusieurs domaines, notamment dans l'administration générale et les finances publiques. La force publique est pleinement concernée par ces transformations. Leur mise en oeuvre n'est pas uniquement l'affaire du commandement. Elle repose sur l'engagement de chacun...Ce titre vous oblige désormais à maintenir un niveau d'exigence élevé en toutes circonstances et à mettre en oeuvre les compétences que vous avez développées au cours de votre formation », a-t-il conclu, au nom du ministre de la Défense nationale.