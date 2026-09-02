Afrique: Le pays salue une «victoire» après le vote de la Chambre américaine

La Chambre des représentants américaine a confirmé mardi la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'au 31 décembre 2028, dans le cadre d'un vote largement bipartisan de 370 voix contre 48. Le texte doit désormais être promulgué par le président américain Donald Trump pour entrer définitivement en vigueur. À Maurice, cette décision est accueillie comme une avancée majeure, notamment par les acteurs du secteur du textile et de l'habillement, qui bénéficient d'un accès préférentiel au marché américain.

«On est safe jusqu'en décembre 2028. C'est une victoire pour Maurice, l'ACT et la MUSBA. Paul Ryberg a accompli un travail phénoménal à Washington DC et moi, j'ai assuré la coordination» , a déclaré avec satisfaction à l'express , Maurice Vigier de Latour, directeur de la Mauritius-US Business Association (MUSBA) et de l'African Coalition for Trade (ACT).

L'enjeu est particulièrement important pour l'industrie textile mauricienne, qui bénéficie notamment du mécanisme du Third Country Fabric (TCF). Celui-ci permet, sous certaines conditions, l'utilisation de tissus provenant de pays tiers pour la confection de vêtements destinés au marché américain, tout en conservant le bénéfice des préférences tarifaires. Le projet de prolongation prévoit le maintien de ce dispositif jusqu'en 2028.

Pour notre pays, la prolongation apporte surtout une visibilité supplémentaire aux exportateurs et aux investisseurs, dans un environnement commercial international marqué par une forte concurrence et une grande incertitude tarifaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'AGOA, qui accorde un accès préférentiel, notamment hors droits de douane, à une série de produits provenant des pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne, constitue depuis plus de deux décennies un levier important pour les exportations africaines vers les États-Unis.

Le vote américain intervient ainsi comme un soulagement pour le secteur mauricien de l'habillement, qui pourra disposer d'un horizon commercial désormais prolongé jusqu'à fin 2028, sous réserve de la signature présidentielle.